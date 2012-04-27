نقش کارگران در تحقق شعار "تولید ملی" انکارناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام خداداد رضایی در خطبه‌های امروز نماز جمعه آب‌پخش اسلام را دین تفکر و تعقل خواند و اظهار داشت: اسلام دین تفکر، تعقل و استدلال است و با توجه به این ویژگی‌های مهم هیچ اکراه و اجباری در پذیرش دین مبین اسلام وجود ندارد.

وی اضافه کرد: آیه "لا إکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی" به خوبی نشان می‌دهد که دین اسلام دین رشد و ترقی انسان و آشنایی با مسیر حقانیت و واقعیت است و هیچ اجباری در پذیرش این دین وجود ندارد.

امام جمعه آب‌پخش استفاده از زور و اجبار را مختص به افراد بی منطق دانست و ادامه داد: کسی که از مسیر اسلام که مسیر حقانیت است منحرف شد، از مسیر واقعیت و واقع‌بینی هم منحرف می‌شود و هیچگاه به واقعیت دست نخواهد یافت.

وی به روز معلم اشاره کرد و افزود: معلمان نقش بسیار مهمی در تربیت جامعه دارند و در واقع همه افرادی که در سطح جامعه رشد می‌کنند به نوعی تربیت یافته معملان هستند.

رضایی در ادامه بیان داشت: تربیت صحیح دانش آموزان می‌تواند سهم بسیار مهمی در تربیت نیروی انسانی قوی و کارامد دارد و معلمان باید سعی کنند از همین امروز دانش‌اموزان را برای آینده‌سازی کشور تربیت کنند.

وی گفت: هرچه پیشرفت و تعالی در جامعه وجود دارد و ما به آن افتخار می‌کنیم حاصل و نتیجه زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه معلمان جامعه است و همواره باید قدردان معلمان باشیم و از ایشان تقدیر کنیم.

امام جمعه آب‌پخش به نقش کارگران در سطح جامعه اشاره کرد و گفت: رفاه و آسایشی که ما امروز در جامعه داریم نتیجه و حاصل زحمات کارگران در جامعه است و در سالی که رهبری آنرا به نام " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" مزین کرده‌اند باید برای تحقق این شعار ارزشی که سربلندی جامعه اسلامی را به دنبال دارد تلاش کنیم.

وی افزود: تقویت تولید ملی و تحقق شعار سال نیازمند حمایت بیشتر از قشر کارگر جامعه است که باید همه در این راه تلاش کنیم تا بتوانیم با تقویت تولیدات داخلی زمینه را برای رسیدن به خودکفایی در بسیاری از صنایع به دست بیاوریم.