خلیج فارس همیشه فارس بوده و خواهد ماند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهر در خطبه‌های امروز نماز جمعه بوشهر اظهار داشت: خلیج فارس با توجه به موقعیت استراتژیک و بسیار مهمی که دارد همواره مورد توجه بوده و امنیت این منطقه نیز باید توسط کشورهای حاشیه آن تامین شود.

وی ادامه داد: خلیج فارس از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی همواره مورد توجه کشورهای جهان قرار داشته است و تاریخی بسیار کهن دارد که وقایع بسیار مهم و سرنوشت‌سازی را پشت سر گذاشته است.

امام جمعه بوشهر به نقش بسیار مهم خلیج فارس در معادلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد و ادامه داد: کشورهای بیگانه تنها به قصد استعمار و استثمار به این منطقه امده‌اند ولی بواسطه مقاومت و ایستادگی مردم و با هدایت و حمایت روحانیون و علمای ایرانی نتوانسته‌اند در این منطقه بمانند.

وی افزود: چنانچه کشورهای بیگانه مانند آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و کشورهای اروپایی چشم طمع به این آبراه داشته باشند، نیروهای مسلح، سپاه و بسیج برای بیرون راندن آنها کافی است.

آیت‌‌الله صفایی‌بوشهری با اشاره به هم‌پیمانی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با کشورهای استکباری بیان داشت: این کشورها نباید فریب آمریکا، انگلیس و صهیونیست‌ها را بخورند چرا که این کشورها خیرخواه آنها نیستند.

نماینده ولی فقیه در استان، شوراها را نماد مردم‌سالاری در کشور دانست و گفت: شوراهای اسلامی شهرها و روستاها فرصتی برای خدمت‌رسانی به مردم، توسعه و پیشرفت شایسته شهر و روستا و محلی برای خدمت به مردم است.

وی اظهار داشت: شوراها باید با برنامه‌ریزی دقیق و مدون شرایط را برای پیشرفت و آبادانی کشور فراهم سازند و بر اساس نگاه انقلابی و دینی به مردم خدمات‌رسانی کنند.

آیت‌الله‌ صفایی‌بوشهری همچنین به روز معلم اشاره کرد و افزود: همه کسانی که در فضای آموزش و پرورش هستند باید زیر ساخت‌های پیشرفت ایران اسلامی را فراهم کنند و شرایط را برای ظهور نخبگان بی‌شمار در سطح جامعه فراهم سازند.

وی کارگران را رکن اساسی حمایت از کار و سرمایه ایرانی خواند و بیان داشت: کارفرمایان و مسئولان باید توجه بیشتری به این قشر داشته باشند و شرایط را برای فعالیت بهتر کارگران در سطح جامعه فراهم سازند.