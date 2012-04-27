لزوم ترویج اندیشه های شهید مطهری/ فرزندان براساس دستورات اسلام تربیت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور در آیین نماز جمعه کرمان گفت: خانواده در شکل گیری شخصیت فرزندان نقش اساسی ایفا می کنند.

وی همچنین با بیان اینکه خانواده مهم ترین رکن جامعه است گفت: در تربیت فرزندان باید از آموزه های دینی بهره گرفت.

امام جمعه موقت کرمان بیان داشت: خانواده ها باید به فرزندان خود اجازه ابراز عقیده دهند و آنها را در رسیدن به راه درست یاری رسانند.

وی همچنین گفت: خانواده ها باید دوستان فرزندان خود را شناسایی کرده و از سلامت رفتاری آنان اطمینان حاصل کنند.

حجت الاسلام عرب پور در ادامه بر لزوم نهادینه کردن فرهنگ نوع دوستی در جامعه تاکید کرد و گفت: کمک به هم نوع در اسلام بسیار سفارش شده و مورد توجه قرار گرفته است و این یکی از موضوعاتی است که والدین باید به خوبی به فرزندان خود تعلیم دهند.

وی همچنین گفت: والدین باید به فرزندان خود اجازه دهند که بعضی از مشکلاتشان را خودشان حل کنند زیرا این امر باعث استقلال و همچنین قوی شدن شخصیت فرد می شود.

وی با بیان اینکه شهید مطهری موفق شد یک نهضت فکری سالم در را در جامعه ایجاد کند گفت: باید زمینه لازم برای آشنایی جوانان و به ویژه دانش آموزان با اندیشه ها و آثار این شهید بزرگوار فراهم شود.

حجت الاسلام عرب پور با تاکید بر اینکه شهید مطهری یک دانشمند و فقیه بود، بیان داشت: معلمان نیز باید راه شهید مطهری را در پیش گیرند و از هیچ کوششی برای تربیت فرزندان این آب و خاک دریغ نورزند.

حجت الاسلام عرب پور همچنین با اشاره به سال تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی گفت: باید با گوش فرا دادن و عملی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری زمینه پیشرفت ایران اسلامی را بیش از پیش فراهم کنیم.

وی عنوان داشت: باید استفاده از کالاهای تولید داخل به یک فرهنگ تبدیل شود زیرا این امر می تواند باعث رشد اقتصادی مملکت شود.

امام جمعه موقت کرمان تصریح کرد: کالاهای تولید داخل نیز باید با کیفیت و در حد انتظار مردم تولید شوند.