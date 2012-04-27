حضور در انتخابات نشانه بصیرت مردم است/ افکار شهید مطهری در جامعه گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدین مجتهدی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج اظهار داشت: انتخابات یکی از ویژگی های منحصر به فرد در نظام جمهوری اسلامی است که از بدو پیروزی انقلاب با جدیت هر چه تمامتر برگزار شده است و انتظار می رود که این روند با مشارکت و حضور گسترده مردم ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به لزوم مشارکت هر چه بهتر مردم در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور به ویژه در حوزه انتخابیه سنندج، کامیاران و دیواندره یادآور شد: دور دوم انتخابات نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و به همین دلیل مردم باید با حساسیت بیشتری این مهم را دنبال کنند.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری به دسیسه ها و توطئه های دشمن در راستای کم رنگ کردن حضور در مردم در صحنه اشاره کرد و گفت: دشمن در دور اول نیز از تمامی ظرفیت های خود در این بخش استفاده کرد ولی خوشبختانه کلیه اقدامات و توطئه ها منجر به شکست شد و بدون شک در این مرحله نیز مردم با حضور خود پاسخ دندان شکنی به دشمنان می دهند.

وی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه سنندج با اشاره به مناسبت های پیش رو در هفته آینده افزود: در هفته پیش رو مناسبت های مختلفی از جمله روز شوراها، روز معلم و روز کارگر وجود دارد که باید این مناسبت ها را به شاغلین و فعالان این حوزه ها تبریک گفت و در کنار این مهم باید تلاش کنیم که در همه روزهای سال از این افراد تقدیر و تجلیل شود.

ماموستا مجتهدی خواستار ترویج و گسترش روز افزون افکار شهید مطهری در جامعه به عنوان یک اصل مهم و ضروری شد و بیان کرد: بدون شک جایگاه و شان شهید مطهری بسیار بالاست و امروز جامعه فرهنگیان کشور به خود می بالند که روز شهادت این استاد عزیز به عنوان روز معلم نامگذاری شده است.

وی در بخش پایانی خطبه های نماز جمعه امروز سنندج با تاکید بر ترویج آموزه های دینی و اسلامی در سطح جهان اظهار داشت: امروز کشورهای اروپایی و غربی از گسترش روز افزون دین مبین اسلام به هراس افتاده اند و از تمامی توان خود برای مقابله با این روند استفاده می کنند.

امام جمعه سنندج در پایان گفت: ترویج هر بهتر آموزه های دینی و ارزشهای اسلامی در سطح جامعه در کنار تشویق فرزندان برای اجرای دستورات این دین الهی یک نیاز لازم و ضروری است و عملی کردن این مهم بخش زیادی از ناهنجاری های اجتماعی را از بین می برد.