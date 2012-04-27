46نفر از هر 100 جوان البرزی بیکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه حداد پور به عنوان سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه این هفته کرج بمناسبت هفته کارگر ضمن اشاره به شعار امسال و ملزوماتی که باید به منظور تحقق این شعار از سوی مردم، تولیدکنندگان و کارخانه ها رعایت کنند به شاخص های بیکاری در استان البرز تاکید کرد وگفت: متاسفانه علی رغم تلاش هایی که برای اشتغال استان صورت گرفته است، استان البرز با آمار 22 درصدی رتبه اول بیکاری کشور را از آن خود ساخته است.

وی افزود: این آمار به معنای آن است که به ازای هر صد نفر 22 نفر بیکار در استان البرز وجود دارد و این درحالی است که رنج بیکاری به طور متوسط در کشور 11 درصد است.

حداد پور با ذکر هرم سنی بیکاری در استان نیز گفت: عمق فاجعه نیز زمانی است که بدانیم از این آمار سنین 25 تا 18نفر بیکار هستند.

البرز رکوردار بیکاری در کشور



وی بالاترین نرخ بیکاری در محدوده سنی 18-25 نفر را 46 درصد ذکر کرد و گفت: از هر صد نفر جوان در استان البرز 46 جوان بیکار هستند.

مدیرکل تعاون، کار و امور اجتماعی استان دلایل وقوع چنین آماری را نیز برشمرد وافزود: استان البرز بالاترین نرخ مهاجرت را دارد و اکثر مهاجران به این استان از شهرستانها های کشور به البرز مهاجرت کرده اند.

120 هزار اتباع خارجی در استان فرصت شغلی را از جوانان گرفته اند



حدادپور حضور120 هزار اتباع افغانی در استان را نیز دلیل دیگر افزایش نرخ بیکاری دانست وگفت: حضور اتباع خارجه فرصتهای شغلی را جوانان این استان گرفته است.

وی ساخت و سازهای بی رویه در استان البرز را منشاء حضور اتباع خارجی ذکر کرد.

لزوم خرید کالاهای ایرانی ازسوی شهروندان

مشاور وزیر در بخش دیگری چندشغله بودن اکثریت جمعیت شاغل در استان را نیز دلیل دیگری برای بالابودن نرخ بیکاری در البرز دانست وگفت: به دلیل هزینه های بالا ، اکثر شاغل های استان بعد از شغل روزانه در مشاغل دیگری مشغول بکار می شوند وهمین امر فرصت شغلی را از سایرافراد جویای کار می گیرد.

حدادپور گفت: مردم باید برای تحقق شعار امسال و حمایت از کار وتولید از خرید کالای غیر ایرانی خودداری کنند و مصرف کنندگان نیز ملزم اند با بالا بردن سطح کیفیت کالاهای تولیدی تعامل دوسویه ای را در بخش تولید و مصرف ایفا نمایند.

وی افزود: ایجاد این تعامل بین تولید کنندگان ومصرف کنندگان معجزه بزرگی در عرصه تولید کشور ورونق اقتصادی خواهد بود.