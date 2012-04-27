دنیا طلبی ریشه دوری از مکتب اهل بیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله مقدسیان ظهر جمعه در خطبه های عبادی، سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان ملایر مردم را به تقوای الهی سفارش کرد و گقت: انسان باید تمام اعضا و جوارحش را از گناه دور بدارد و در کنترل چشم و زبان که مهمترین اعضا در ارتکاب انسان به گناه هستند مراقب باشد.

وی با بیان اینکه سست شدن ایمان، سعادت دنیا وآخرت را از انسان سلب می کند.

وی به مناسبت های ماه های جمادی الاول و جمادی الثانی اشاره کرد وگفت: در این دو ماه ایام شهادت و ولادت بانوی بزرگ اسلام واقع شده و وظیفه همه مومنان نسبت به گرامیداشت این ایام بسیار سنگین است.

امام جمعه موقت ملایر به ابعاد شخصیتبی حضرت زهرا در دوران زندگی کوتاهشان اشاره کرد و گفت: در میان ظلم و ستمی که دشمنان اسلام به امیر مومنان علی (ع) روا داشتند تنها کسی که توانست پشت ولایت بایستد و از حریم اسلام و قرآن و ولایت دفاع کند صدیقه کبری (س)بود.

حجت الاسلام عبدالله مقدسیان با بیان اینکه زهرا (س) در تمام ناملایمات کنار علی(ع) بود، گفت: ایشان با رعایت حجاب و عفت و حیا وارد جامعه می شد و از اسلام دفاع می کرد.

وی آزاد منشی، اسوه بودن، دوری از تمام بدی ها، ساده زیستی، همسر داری و تربیت درست فرزندان را از صفات بارز زهرای اطهر(س) بر شمرد و گفت: در جو تاریک ظلم و ستم آن زمان، فاطمه زهرا(س) به دشمنان فرمود: که فردای شما به خاطر این ستم هایی که بر ائمه روا داشتید به جای شربت، خون و آتش است و امروز در دنیا این را شاهد هستیم.

حجت الاسلام عبدالله مقدسیان ریشه تمام ناملایمات و فتنه ها را دوری از مکتب اهل بیت و فاطمه (س) دانست و گفت: ریشه نجات بشر بازگشت به مکتب علی(ع) و فاطمه (س) است

وی به جوششهای اسلامی در کشور های منطقه اشاره کرد و گفت: امروز تلاش دشمنان اسلام از جمله یهود و وهابیت از بین بردن شیعه و مبارزه با اسلام است و موج خونهایی که در کشور های اسلامی راه می افتد همان چیزی است که زهرا(س) در آن زمان از آن خبر داده بود.

حجت الا سلام مقدسیان در بخش دیگری از سخنانش به مناسبت های اردیبهشت ماه اشاره کرد و گفت: 12 اردیبهشت یاد آور روز شهادت مردی بزرگ است که مغز متفکر اسلام بود و گروهک کوردل فرقان خوب می دانست که چه کسی را از سر راه بردارد و عاقبت نیز این اسوه علم و تقوا را به شهادت رساند و امروز جامعه باید در ادامه مسیر این شهید بزرگ حرکت کند.

وی به روز ملی خلیج فارس نیز اشاره کرد و افزود: ملت ایران همیشه از مرز های آبی و خاکی دفاع می کند و اجازه تعرض هیچ دشمنی به آب و خاک کشور داده نمی شود.

امام جمعه موقت ملایر بر حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی تاکید کرد و گفت: برای رسیدن و تحقق این شعار باید مسئولان و مردم تلاش کنند

وی در پایان سخنانش بر حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای در دور دوم انتخابات تاکید کرد و گفت: این حضور در 15 اردیبهشت پاسخ کوبنده دیگری در برابر تهدیدات بی اثر دشمن خواهد بود.