لزوم تلاش تولیدگران برای تحقق شعار امسال با تولید کالاهای مرغوب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد خدیری در خطبه های امروز نماز جمعه شهر جدید پرند ضمن گرامیداشت روز کار و کارگر با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" از سوی رهبری، بر حمایت و برنامه ریزی مسئولان جهت تحقق این شعار تاکید کرد.



خدیری با بیان اینکه رونق در تولید ملی و استفاده از کالای ایرانی توسط مردم، منوط به داشتن کیفیت بالا در محصولات تولید داخل است، خواستار حمایت دولت و مجلس از تولیدگران داخلی شد و گفت: دست اندرکاران امر تولید به کیفیت اجناس داخلی توجه بیشتری داشته باشند چرا که خود مردم هم مایل به استفاده ار کالای نامرغوب و ارزان خارجی و مخصوصا جنس چینی نیستند.



وی همکاری مردم در این خصوص را مورد تاکید قرار داد و گفت: همه مردم و مخصوصا مسوولان امر باید در این امر تلاش کنند و همچنین تولیدگران با مدنظرقراردادن کیفیت در محصول خود این امر مهم را مورد توجه قرار دهند.



امام جمعه پرند با تبریک روز کار و کارگر به همه کسانی که با دست وپنجه خود تلاش می کنند اظهار امیدواری کرد هفته کار و کارگر با شعار سال عجین شده و پیوند بخورد تا شاهد شکوفایی بیشتر در عرصه کار و تولید در کشور باشیم.



استقرار شهرداری پرند به سال بعد موکول نشود



امام جمعه شهر جدید پرند همچنین با گرامیداشت روز شوراها از این نهاد به عنوان نهادی مدنی و قانونی یاد کرد که وظیفه مهمی بخصوص در انتخاب شهردار و حل مشکلات مردم بر عهده دارند و اظهار امیدواری کرد که در شهر پرند بزودی شهرداری استقرار پیدا کند.



خدیری با بیان اینکه بارها مساله تاسیس شهرداری در پرند را پیگیری کرده و به وزیر و استاندار هم گفته ایم که این مهم، نیازی مبرم برای شهر است، خاطر نشان کرد: مسوولان ارشد وزارتخانه و شخص وزیر راه و شهرسازی و استانداری هم موافق صددرصدی استقرار شهرداری در این شهر هستند و امیدواریم با توجه به نیاز شهروندان به شهرداری، استقرار آن به سال بعد نیفتد و مشکلات شهر مرتفع شود.



خطیب نماز جمعه پرند در ادامه سخنان خود روز معلم و سالروز شهادت استاد عالیقدر آیت الله مرتضی مطهری را به رهبر انقلاب، خانواده شهید و مردم و همه معلمان و اساتید در عرصه تعلیم و تربیت تبریک و تهنیت گفت و بر نقش مهم معلمان در تربیت فرزندان این مرز و بوم تاکید کرد.



امام جمعه شهر جدید پرند در خطبه دوم نماز جمعه این هفته در ادامه مبحث ایام فاطمیه و بیان شخصیت والای آن حضرت به روایتی از خود آن حضرت در عظمت شخصیت امیرالمومنین علی علیه السلام اشاره کرد که رستگاری را برای امیرالمومنین و شیعیان آن حضرت تعریف کرد که هیچ کجا تمام واقعیت سعادت پیدا نمی شود مگر اسم، یاد و محبت علی باشد.



خدیری با بیان اینکه دوران زندگی نورانی فاطمه علیهاالسلام با علی علیه السلام توام با رستگاری و سعادت بوده است ، افزود: دو دوره 9 ساله در زندگی حضرت است که 9 سال اول در منزل پدر به عنوان دختر پیامبر بود که ایشان از او مراقبت و تربیت کرد.



وی گفت: حضرت در خانه پدر بهترین و بالاترین مدال های افتخار را از پیامبر گرفت چنانچه ایشان درخصوص دخترش می فرمایند: فاطمه از من است و من از فاطمه هستم هرکس او را آزرده کند مرا آزرده است و هرکس مرا بیازارد و مزاحم من باشد خدا را آزرده است که این نشان از شخصیت والای فاطمه سلام الله علیها دارد.



امام جمعه پرند اظهار داشت: فاطمه (س) 9 سال دیگر را به عنوان بانویی نمونه در خانه علی علیه السلام سپری کرد چنانچه حضرت از روی بزرگواری در جایی خطاب به همسرش می فرمایند: علی جان من از خدا حیا دارم که از تو مساله ای را بخواهم در حالی که تو توان برآورده کردن آن را نداشته باشی و این باز نشانه ای از عظمت این بانوی دو عالم است.



خدیری با تشکر از همه دست اندرکاران و مداحان و هیئات مذهبی پرند به خاطر برپایی مجلس سراسری عزای حضرت فاطمه(س) نقش مراجع، امام و رهبری و ولایت فقیه در برپایی این گونه مراسم را مهم ارزیابی کرد و یاد آیات عظام فاضل لنکرانی، بهجت و تبریزی را گرامی داشت.



وی گفت: فرهنگ ما فرهنگ فاطمه است و فرهنگ فاطمه فرهنگ شجاعت، قیام، انقلاب، مقاومت و ایستادگی است که ان شاالله ملت ایران با استمداد از فاطمه و یاری خداوند این درس ها را از آن حضرت گرفته و چنان مقاومت خواهد کرد که در این مسیر همه دشمنان را از پای در خواهد آورد.