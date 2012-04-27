کارگران سرمایه بزرگ جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های امروز نماز جمعه مصلی قدس زاهدان اظهار داشت: اسلام کارگر شایسته را عامل کار شایسته می داند و کارگر از دیدگاه اسلام حبیب الهی خوانده می شود در حالی که در دنیای استکبار با وجود شعار دفاع از کارگر تفکر استعماری و استثماری حاکم است.

وی گفت: در سالی که به فرموده رهبر معظم انقلاب مزین به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، رسالت و نقش کارگر برجسته تر از سال های دیگر است.

وی افزود: کارگران سرمایه استقلال کشور هستند و امروزه کشورهای توسعه یافته که متکی به تولیدات خود هستند و کالاهای مورد نیاز کشورهای دیگر را تامین می کنند به بهترین نحو از از این سرمایه استفاده می کنند.

امام جمعه زاهدان بر مشکلات قشر کارگر در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و بیان داشت: باید در این استان کارگران بیکار جایگزین اتباع بیگانه اخراج شده شوند.

وی ضمن گرامیداشت هفته معلم و شهادت استاد مرتضی مطهری گفت: ارزش علم چنان بالا است که باید دانش آموز، دانشجو و طلبه در برابر استاد خود روحیه متواضعانه ای داشته باشند.