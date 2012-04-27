  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۰۰

آیت الله سلیمانی:

کارگران سرمایه بزرگ جامعه هستند

کارگران سرمایه بزرگ جامعه هستند

زاهدان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان گفت: کارگران سرمایه های بزرگ جامعه محسوب می شوند و از منظر اسلام بوسه زدن بر دست کارگر شعار نیست بلکه تقدیس یک عمل صالح است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های امروز نماز جمعه مصلی قدس زاهدان اظهار داشت: اسلام کارگر شایسته را عامل کار شایسته می داند و کارگر از دیدگاه اسلام حبیب الهی خوانده می شود در حالی که در دنیای استکبار با وجود شعار دفاع از کارگر تفکر استعماری و استثماری حاکم است.

وی گفت: در سالی که به فرموده رهبر معظم انقلاب مزین به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، رسالت و نقش کارگر برجسته تر از سال های دیگر است.

وی افزود: کارگران سرمایه استقلال کشور هستند و امروزه کشورهای توسعه یافته که متکی به تولیدات خود هستند و کالاهای مورد نیاز کشورهای دیگر را تامین می کنند به بهترین نحو از از این سرمایه استفاده می کنند.

امام جمعه زاهدان بر مشکلات قشر کارگر در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و بیان داشت: باید در این استان کارگران بیکار جایگزین اتباع بیگانه اخراج شده شوند.

وی ضمن گرامیداشت هفته معلم و شهادت استاد مرتضی مطهری گفت: ارزش علم چنان بالا است که باید دانش آموز، دانشجو و طلبه در برابر استاد خود روحیه متواضعانه ای داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به نامگذاری روز ملی خلیج فارس در سالنامه ایران افزود: خلیج فارس پاره تن ایران است و غرور میهنی این ملت هرگز اجازه نخواهد داد که دشمنان به هر بهانه درصدد تغییر نام این خلیج و جدا کردن آن از این کشور باشند.

کد مطلب 1586883

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها