دشمنان اسلام توان مقابله با بیداری اسلامی و جلوگیری از ترویج آن را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی سالمی در خطبه های نمازجمعه این هفته شهرستان شهریار از تمامی مردم خواست تا به رعایت تقوای الهی بپردازند.

وی در ادامه خطبه های خود با اشاره به در حال حاضر دشمنان زیادی درصدد براندازی و شکست جریان بیداری اسلامی هستند، افزود: این دشمنان که از سوی آمریکا و کشورهای غربی حمایت می شوند، توانایی مقابله با جریان بیداری اسلامی که هم اکنون در بسیاری از کشورها رواج یافته است، را ندارند.

معلمان تلاش ویژه ای برای تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان دارند



این مسئول در ادامه با اشاره به فرا رسیدن روز معلم و سالروز شهادت استاد مطهری عنوان کرد: معلمی شغل انبیاست و باید به افرادی که در این شغل مشغول به کار هستند، احترام گذاشت.

سالمی ادامه داد: معلمان افراد دلسوزی هستند که در راه تروج فرهنگ ناب محمدی و تعلیم و تربیت فرزندان ما و کودکان و نوجوانان این سرزمین تلاش ویژه ای دارند.

اعضای شوراهای اسلامی به فکر رسیدگی به مشکلات شهروندان باشند



خطیب جمعه شهرستان شهریار در ادامه با اشاره به فرا رسیدن روز نهم اردیبهشت ماه سالروز تاسیس شوراهای اسلامی شهر و روستا یادآور شد: افراد منتخب در شوراهای اسلامی شهر و روستا را مردم تعیین می کنند و شهروندان از این افراد توقع دارند که به مشکلات آنها رسیدگی و رفع کنند.

وی اضافه کرد: یکی از وظایف مهم و خطیر اعضای شورای اسلامی شهر و روستا شناسایی و رسیدگی به مشکلات مردم است که باید به این مهم توجه ویژه شود.