همایش نقش شایعه در نابسامانی اجتماعی برگزار شد/ استقبال اندک دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه و در آمفی تئاتر دانشگاه پیام نور مرکز سنندج همایش تخصصی شایعه و نقش آن در نابسامانی اجتماعی با حضور اساتید، صاحب نظران و جمعی اندک و محدودی از دانشجویان برگزار شد .

در این همایش سه مقاله در مورد شایعه و اثرات و نتیجه آن بعد از انتشار در جامعه توسط دانشجویان ارائه و بعد از آن توسط اساتید مهمان در همایش نقد و بررسی شد .

در ادامه همایش علاوه بر نقد مقالات جلسه پرسش و پاسخ نیز با حضور حاضران برگزار شد و اندک دانشجویان شرکت کننده به طرح سوالات خود در این بخش پرداختند.

کارشناس جامعه شناسی در این همایش با بیان اینکه ناهنجاری های اجتماعی باید توسط مقاله درست و سنجیده ارائه شود، گفت: شایعه به دلیل ایجاد نوسانی که در جامعه می کند و تبعاتی که بعد از انتشار از خود نشان می دهد مهم و بررسی آن لازم است .

امید معینی نقشبندی با اشاره به نادرست بودن شایعه و منفی بودن نتیجه آن در جامعه اظهار داشت: شایعه وضعیت اقتصادی جوامع را متغییر و نوساناتی در ابعاد مختلف جامعه ایجاد می کند .

وی در پایان بیان کرد: شایعه دارای ابعاد منفی و نتایج نادرست با ابعاد گسترده بعد از انتشار در جامعه و در بین مردم و اوضاع زندگی روزمره آنها دارد .

این همایش با وجود فراگیر بودن موضوع و دارا بودن جذابیت و براساس نیاز در بررسی آن مورد توجه و استقبال دانشجویان قرار نگرفت و فقط تعداد انگشت شماری از دانشجویان در جلسه حضور داشتند .

واحدهای دانشگاهی پیام نور استان کردستان در برگزاری مراسمها و همایش های مختلف در طول سالهای اخیر فعالیتهای زیاد و چشمگیر کشوری داشته و در تمامی همایش ها دانشجویان زیادی حضور داشته اند .

در طول یک سال اخیر تحصیلی مرکز پیام نور سنندج همایش های در خور توجه و مفید از لحاظ محتوای را به مناسبت های مختلف برگزار کرد که برخلاف سابق از استقال کمتر و گاه بدون حضور دانشجویان مراسمها برگزار شد .