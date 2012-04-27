شایعه براساس موقعیت و زمان تاثیرات عمیقی در جامعه بر جای می گذارد

به گزارش خبرنگار مهر، سلیم کریمی ظهر جمعه در همایش نقش شایعه و شایعه پراکنی در نابسامانی اجتماعی در دانشگاه پیام نور سنندج اظهار داشت: مهم بودن موضوع شایعه براساس موقعیت، فضا و مکان آن در جوامع اهمیت پیدا کرده است و بر اساس ابهام در خبر منتشر شده از آن ابعاد عمیق و منفی ایجاد می کند .

وی با بیان اینکه شایعه توسط افراد عامه انتقال پیدا می کند، افزود: گنگی و ناهماهنگی ناشی از انتشار شایعه موجب ایجاد تنش و آشوب در جوامع حتی متمدن هم می شود و به همین دلیل همواره شایعه در سطح جامعه آثار مخربی بر جای می گذراد.

ان مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه شایعه خطی باریک بین واقعیت و دروغ است، اعلام کرد: شایعه با وجود اینکه نادرست و دارای جایگاه نامحکم در جوامع است اما تاثیرات عمیق منفی در روح و جسم افراد ایجاد می کند .

وی بیان کرد: شایعه و افرادی که در انتشار آن تاثیر دارند ناخواسته و بدون آگاهی جوامع را دچار نابسامانی و تنش های با پیامد گسترده منفی می کند .

کریمی اظهار داشت: مراکز آکادمیک و دانشجویان به عنوان خنثی کنندگان شایعه و به عنوان موانع علمی و موثر در مقابل ترویج شایعه می توانند اقدامات موثر را ایجاد کنند .

یکی دیگر از اساتید دانشگاه پیام نور مرکز سنندج نیز در ادامه با بیان اینکه شایعه بیشتر در بحث جامعه شناسی مطرح است، افزود: شایعه تغییراتی در جوامع ایجاد می کند که حتی براساس تعاملی که در جوامع مدرن و گسترده وجود دارد لغزش و تنش ایجاد می کند .