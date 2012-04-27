شایعه براساس موقعیت و زمان تاثیرات عمیقی در جامعه بر جای می گذارد

به گزارش خبرنگار مهر، سلیم کریمی ظهر جمعه در همایش نقش شایعه و شایعه پراکنی در نابسامانی اجتماعی در دانشگاه پیام نور سنندج اظهار داشت: مهم بودن موضوع شایعه براساس موقعیت، فضا و مکان آن در جوامع اهمیت پیدا کرده است و بر اساس ابهام در خبر منتشر شده از آن ابعاد عمیق و منفی ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه شایعه توسط افراد عامه انتقال پیدا می کند، افزود: گنگی و ناهماهنگی ناشی از انتشار شایعه موجب ایجاد تنش و آشوب در جوامع حتی متمدن هم می شود و به همین دلیل همواره شایعه در سطح جامعه آثار مخربی بر جای می گذراد.
ان مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه شایعه خطی باریک بین واقعیت و دروغ است، اعلام کرد: شایعه با وجود اینکه نادرست و دارای جایگاه نامحکم در جوامع است اما تاثیرات عمیق منفی در روح و جسم افراد ایجاد می کند.
وی بیان کرد: شایعه و افرادی که در انتشار آن تاثیر دارند ناخواسته و بدون آگاهی جوامع را دچار نابسامانی و تنش های با پیامد گسترده منفی می کند.
کریمی اظهار داشت: مراکز آکادمیک و دانشجویان به عنوان خنثی کنندگان شایعه و به عنوان موانع علمی و موثر در مقابل ترویج شایعه می توانند اقدامات موثر را ایجاد کنند.
یکی دیگر از اساتید دانشگاه پیام نور مرکز سنندج نیز در ادامه با بیان اینکه شایعه بیشتر در بحث جامعه شناسی مطرح است، افزود: شایعه تغییراتی در جوامع ایجاد می کند که حتی براساس تعاملی که در جوامع مدرن و گسترده وجود دارد لغزش و تنش ایجاد می کند.
کارشناس ارشد جامعه شناسی تعامل در جوامع مدرن با حضور و مشارکت اجتماعی مردم و گستردگی رسانه های گفتاری و نوشتاری را در انتقال خبر دو عامل مهم در حفظ انسجام جامعه دانست و بیان کرد: عدم تعادل بین عرضه و تقاصا یک سوژه در راستای ایجاد شوایع بزرگ و تخریب کننده موثر است.
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