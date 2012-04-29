کاوه حداد پور در گفتگو با خبرنگارمهر در خصوص مهمترین عامل بیکاری جوانان این موضوع را ناشی از فقدان مهارت لازم شغلی دانست و گفت: جوانان کنونی بعد از فراغت تحصیل در دانشگاه ها هیچ گونه مهارت شغلی ندارند.

دولت الکترونیک نیروی انسانی را تعدیل ساخته است

وی افزود: ضمن آنکه جهان نیز به سوی مدرنیزه و الکترونیک شدن امور سوق پیدا می کند؛ کما اینکه امروزه بسیاری از امور با دولت الکترونیک پیش می رود و از حجم پرسنل دولتی نیز کاسته شده است.

لزوم تغییرفرهنگ اشتغال و ضرورت مهارت آموزی

حدادپور با تاکید بر تغییر تفکر شغلی در جوانان عنوان کرد: جوانان باید تفکر شاغل بودن و استخدام دریک دستگاه دولتی را تغییر دهند و بدانند که دولت الکترونیک نیاز به نیروی انسانی را با تجهیز امکانات الکترونیکی جایگزین ساخته است و این تغییر فرهنگی در تفکر جوانان باید ایجاد شود که به سمت مهارت آموزی سوق پیدا کنند.

استقرار بزرگترین دانشگاه های کشور در البرز؛ فارغ التحصیلان بیکار



مدیرکل تعاون در بخش دیگری بالاترین آمار بیکاری را متعلق به استان البرز و تهران دانست و گفت: به دلیل استقرار بزرگترین دانشگاه های کشور در استان البرز و قزوین نظیر پردیس کشاورزی، تربیت معلم، دانشگاه آزاد هنر، علمی – کاربردی و... همچنین دانشگاه های استان مجاور قزوین وزنجان باعث شده است بسیاری از جوانان استان در این دانشگاه ها مشغول به تحصیل شوند و بعد از فارغ التحصیلی هیچ گونه مهارت شغلی نداشته باشند.

مشاور وزیر و مدیرکل تعاون در استان البرز در پاسخ به مهر پیرامون ارائه راهکاری جهت کاهش آمار بیکاری در استان با اشاره به رویکرد جهان در موضوع اشتغال اظهار داشت: امروز کلیه کشورهای جهان 85 درصد فعالیت های خدماتی دارند در صورتی که شاید خواسته همه آنها شغل خدماتی نیست.

وی افزود: توقع جوانان ما فعالیت پشت میزی و مطابق سلیقه هایشان است در صورتی که تحقق چنین امری امکان پذیر نیست.

جایگاه بالایی برای کارگران قائل نیستیم

حدادپور در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به جایگاهی که برای کارگران قائل هستیم، گفت: اگر از نوجوانان بپرسید که تمایل دارند در آینده چه شغلی را انتخاب کنند خلبان، مهندسی و پلیس در رتبه اول قرار دارد و اگر کودکی بگوید در آینده تمایل دارد شغل کارگری را انتخاب کند او را سرزنش می کنیم، در حالی که کشور چین در برنامه ای از بین مدارس خود دانش آموزان ممتاز و برجسته را به نشان افتخار کارگری نائل می کند و شغل کارگری برای آنها از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

باشگاه کسب مهارت شغلی تجربه کشور ژاپن/ اوقات فراغت بهترین زمان مهارت آموزی است

کاوه حداد پور در ادامه به تجربه کشور ژاپن در ایجاد مهارت آفرینی اشاره کرد و گفت: در کشور ژاپن باشگاه هایی ایجاد شده است که دانش آموزان در اوقات فراغت و تعطیلات با حضور در این باشگاه ها با حرفه های مختلف شغلی آشنا می شوند و با حضور در آن شغل میزان علاقه خود را می سنجند، وقتی از این باشگاه خارج می شوند می دانند که در آینده چه شغلی را انتخاب خواهند کرد و در آن نیز موفق خواهند بود.

مشاور وزیر در پایان از والدین خواست تا فرزندان خود را در اوقات فراغت به آموزش مهارت وحرفه ای که تمایل دارند ترغیب کنند تا در آینده با معضل بیکاری و فقدان مهارت شغلی مواجه نشوند.