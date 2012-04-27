به گزارش خبرگزاری مهر، وحید نوروزی با بیان این که از رده خارج شدن تمام خودروهای فرسوده تا پایان زمان اجرای برنامه چهارم توسعه یکی از پیشرفته‌ترین بندهای این برنامه بود اما دولت نتوانست آن را به صورت کامل اجرایی کند، همان‌طور که نتوانستند برنامه کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها را اجرا کنند،گفت: این بند از برنامه چهارم توسعه که به تصویب نمایندگان مجلس نیز رسید، با نگاه زیست محیطی و اقتصادی پیشنهاد شده بود که متاسفانه توسط دولت به درستی عملیاتی نشد.

وی با تاکید بر این که عدم اجرای این برنامه از دو نقطه قابل بررسی است، گفت: تا زمانی که نگاه دولت به نوسازی خودروهای فرسوده نگاه جیره‌خواری باشد به این صورت که با اختصاص وام به مالکان خودروهای فرسوده یک خودروی نو جایگزین یک خودروی فرسوده شود، به هیچ وجه اجرای این طرح به صلاح نیست.

نوروزی اظهار کرد: تا زمانی که مسئولان دولتی تعداد خودروهای فرسوده را شمارش می‌کنند و زمانی که این خودروها به مرز یک میلیون رسید جشن می‌گیرند و در اجرای طرح نوسازی خودروهای فرسوده نگاه زیست محیطی، اقتصادی، کاهش مصرف سوخت، تأمین سلامت شهروندان و عزم ملی وجود نداشته باشد، حتماً این طرح شکست خورده است.

وی تصریح کرد: خودروهای فرسوده با وضع موجود هیچ وقت طبق مدت زمان تعیین شده از رده خارج نمی‌شوند اما اگر ایمان داشته باشیم که خودروهای فرسوده چه ضرر و زیانی به کلیت جامعه وارد می‌کنند، در زمینه عملکرد خودروی فرسوده به جای برگزاری جشن باید ابراز ندامت کنیم.

نوروزی اضافه کرد: دیدگاه مردم در خصوص اجرای طرح خروج خودروهای فرسوده این است که برخی مسئولان تصور می‌کنند خروج خودروهای فرسوده باعث ضرر و زیان به اقشار کم درآمد می‌شود در حالی که دولت می‌تواند از محل صرفه‌جویی مابه‌التفاوت سوخت خودروهای فرسوده کاری کند که تمامی این خودروها در طول یک سال از رده خارج شده و ظرف سه سال سود این کار به دولت بازگردانده شود.

وی تأکید کرد: حتی اگر دولت در اجرای این طرح به صورت رایگان خودروهای فرسوده را نوسازی کند، به هیچ عنوان ضرر و زیان نمی‌کند، چرا که در یک دوره زمانی مشخص می‌تواند از محل صرفه‌جویی ما به التفاوت مصرف سوخت خودروهای فرسوده و کاهش خطرپذیری جامعه سود لازم را به دست آورد.

مشاور زیست محیطی معاون شهردار تهران در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت در نظر دارد به اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر توجه ویژه داشته باشد باید خودروهای فرسوده را از رده خارج کند و با این کار در مصرف سوخت صرفه‌جویی کند.