رئيس سازمان سيا ايران را تهديدي براي آمريكا خواند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از آسوشيتدپرس، گاس در نخستين گزارش خود به كميته اطلاعاتي سنا گفت ستيزه جويان اسلامگرا ، كره شمالي و ايران اصلي ترين تهديدهائي هستند كه آمريكا با آنها روبروست.

رئيس سازمان جاسوسي آمريكا گفت : ايران همچنين توليد موشكهاي بالستيك دور برد شهاب سه را بهبود مي بخشد و حاضر نيست از هدفهاي خود براي توليد تسليحات اتمي منصرف شود.



گاس با بزرگنمايي خطر القاعده مدعي شد هدف اين گروه به مخاطره انداختن تدابير امنيتي آمريكا و حمله به ايالات متحده است و اين گروه تروريستي كماكان به عنوان تهديدي براي آمريكا تلقي مي شود و يا ديگر گروههاي مرتبط با آن هرلحظه ممكن است از تسليحات كشتار جمعي استفاده كنند.

رئيس سازمان مركزي اطلاعات آمريكا ضمن ابراز نگراني در باره قابليت هاي موشكي كره شمالي ، گفت پيونگ يانگ به توليد، گسترش ، استقرارو فروش موشكهاي بالستيك با برد بالا وپيشرفته ادامه مي دهد و مي تواند آزمايش موشكي بويژه موشك هاي دوربرد را از سر بگيرد كه اين موشكها مي تواند آمريكا را هم مورد هدف قرار دهد.