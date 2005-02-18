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۳۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۱:۴۲

با بزرگنمايي توان موشكي و نظامي جلوه دادن فعاليت هاي هسته اي ايران ؛

رئيس سازمان سيا ايران را تهديدي براي آمريكا خواند

پورتر گاس رئيس سازمان جاسوسي آمريكا "سيا" در نخستين اظهار نظر رسمي خود پس از انتصاب به اين سمت ايران تهديدي براي منافع آمريكا خواند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"  به نقل از آسوشيتدپرس، گاس در نخستين گزارش خود به كميته اطلاعاتي سنا گفت ستيزه جويان اسلامگرا ، كره شمالي و ايران اصلي ترين تهديدهائي هستند كه آمريكا با آنها روبروست.

رئيس سازمان جاسوسي آمريكا گفت :  ايران همچنين توليد موشكهاي بالستيك دور برد شهاب سه را بهبود مي بخشد  و حاضر نيست از هدفهاي خود براي توليد تسليحات اتمي منصرف شود.

گاس با بزرگنمايي خطر القاعده مدعي شد هدف اين گروه به مخاطره انداختن تدابير امنيتي آمريكا و حمله به ايالات متحده است و اين گروه تروريستي كماكان به عنوان تهديدي براي آمريكا تلقي مي شود و  يا ديگر گروههاي مرتبط با آن هرلحظه ممكن است از تسليحات كشتار جمعي استفاده كنند.

رئيس سازمان مركزي اطلاعات آمريكا ضمن ابراز نگراني در باره قابليت هاي موشكي كره شمالي ، گفت پيونگ يانگ به توليد، گسترش ، استقرارو فروش موشكهاي بالستيك با برد بالا وپيشرفته ادامه مي دهد و مي تواند آزمايش موشكي بويژه موشك هاي دوربرد را از سر بگيرد كه اين موشكها مي تواند آمريكا را هم مورد هدف قرار دهد.

کد مطلب 158694

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