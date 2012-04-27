مرداک از قربانیان شنود تلفنی در انگلیس عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، "رابرت مرداک" مدیرعامل شرکت رسانه ای "نیوزکورپوریشن" روز گذشته مقابل هیئت تحقیق رسوایی شنود بار دیگر به خاطر رسوایی شنود غیرقانونی مکالمات شهروندان توسط هفته نامه "نیوز آو د ورلد" عذرخواهی کرد.

وی ضمن ابراز بی اطلاعی از رویدادها در هفته نامه نیوز آو د ورلد در اواخر سال 2010 و مخفی کاری این هفته نامه افزود که این رسوایی ضربه جدی به شهرت وی وارد کرده است.

گفتنی است با افشای رسوایی اخلاقی بزرگ در تشکیلات رسانه ای مردوخ وی ناچار شد هفته نامه 168 ساله نیوز آو د ورلد را که مسبب این رسوایی بود، برای همیشه تعطیل کند.