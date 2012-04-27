پیروزی ملوان، مس کرمان و نفت آبادان در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته سی و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 17 امروز جمعه با برگزاری 6 دیدار همزمان در شهرهای مختلف آغاز شده که در پایان نیمه اول این دیدارها نتایج زیر رقم خورده است:

* داماش گیلان صفر - صبای قم صفر

* سایپای البرز صفر - ملوان بندرانزلی یک

گل: محمد حیدری (12)

* فجرسپاسی شیراز صفر - ذوب آهن اصفهان صفر

* مس کرمان 2 - مس سرچشمه یک

گل‌ها: قاسم دهنوی (3) و مصطفی شجاعی (22) برای مس کرمان و مجید باجلان (10) برای مس سرچشمه

* راه آهن شهرری صفر - فولاد خوزستان صفر

* صنعت نفت آبادان یک - نفت تهران صفر

گل: علی ممبینی (14)