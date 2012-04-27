ادامه رایزنی روسها با مخالفان سوری/ گروههای مخالف آتش بس را نقض می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های روسی و خبرگزاری سوریه(سانا)، هیئتی از جبهه خلق برای آزادی و تغییر سوریه با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مسکو دیدار کرد.



اعضای این هیئت در این دیدار، تحولات سوریه و تحرکات و تلاشهای مثبت مربوط به اجرای طرح کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه را با لاوروف بررسی کردند.



لاوروف در این دیدار بر اهمیت تسریع در روند اصلاحات سیاسی در سوریه بر اساس تغییرات دموکراتیکی که در ماههای گذشته صورت گرفت از جمله قانون اساسی جدیدی که ملت سوریه در همه پرسی 20 فوریه گذشته با آن موافقت کرد، تاکید کرد.



بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، طرفین ابراز امیدواری کردند که فعالیت تیم ناظران بین المللی سبب توقف خشونت و حل بحران سوریه از راه مسالمت آمیز شود.



در این بیانیه آمده است : نمایندگان این گروه سوری نیز آمادگی خود را برای تلاش در راستای اجرای طرح عنان اعلام و از موضع اصولی روسیه مبنی بر مخالفت با دخالت خارجی در امور سوریه و ضرورت تشویق همه سوریها به ارتباط و گفتگو با یکدیگر و دستیابی به وفاق ملی تقدیر کردند.



بهبود اوضاع سوری / گروههای مسلح آتش بس را نقض می کنند



از سوی دیگر الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد میزان خشونت به طور ملموسی کاهش یافته است و اکثر تخلفات و نقض آتش بس از سوی گروههای مسلح صورت می گیرد.



وی اظهار داشت : اوضاع سوریه به تدریج در مسیر بهبود پیش می رود، هر چند این وضعیت تا کنون شکننده بوده است.



به گفته وی، گروههای مسلح دست به اقدامات تحریک آمیز می زنند که نیروهای امنیتی را وادار به واکنش می کند و نقض آتش بس از سوی این گروهها افزایش یافته است.



وی اعلام کرد اقدام برخی کشورهای غربی و منطقه ای در حمایت مالی و تسلیحاتی از گروههای مخالف در سوریه، در برابر حل سیاسی بحران این کشور مانع ایجاد می کند.



این سخنگو با یکجانبه و غیرسازنده خواندن تحریمهای غربی ها علیه سوریه گفت : روسیه معتقد است نقش اساسی در حل بحران سوریه را باید سازمان ملل متحد بر عهده داشته باشد.



وی اظهارات رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و درخواست وی از ناتو برای دفاع از مرزهای ترکیه را نگران کننده توصیف کرد.



لوکاشویچ در خصوص سفر گروههای مخالف سوریه به مسکو گفت روسیه از طریق این تماسها، از تلاشهای عنان برای حل بحران سوریه حمایت می کند.



وی از کشورهایی که بر مخالفان سوری نفوذ دارند، خواست از قرار دادن سناریوهایی که اجرای طرح عنان را با مانع روبرو می کند، خودداری و گروههای مخالف را به انجام گفتگو ترغیب کنند.



وی تصریح کرد : مخالفان سوری به تاکتیک تروریسم که شیوه هایی را به یاد می آورد که القاعده استفاده می کند، روی آورده است.