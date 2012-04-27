معلومات با شکست برابر نماینده ازبکستان پنجم شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی معلومات که به دیدار رده بندی راه پیدا کرده بود در پیکار مقابل "نوروز یورکائف" با سه اخطاری که از داور این دیدار گرفت نتیجه را واگذار کرد و در جای پنجم ایستاد.

معلومات در وزن 73- کیلوگرم امروز جمعه ابتدا "اصلان نورمحمدوف" از ترکمنستان و سپس "چی یونگ" از هنگ کنگ را با ضربه فنی از پیش رو برداشت و سپس مقابل "وانگ کی چون"، نفر دوم رده بندی جهانی، دارنده مدال نقره المپیک 2008 پکن، دو مدال طلای جهان در سال‌های 2007 و 2009 و برنز 2010 جهان از کره جنوبی نتیجه را واگذار و به گروه بازنده‌ها رفته بود.

وی در پیکار با "رنات ابراگیموف" قزاقستانی با رنکینگ 21 جهان که برای قطعی کردن حضور خود در المپیک تلاش می کرد در گروه بازنده به رقابت پرداخت و با شکست او در گروه بازنده ها به دیدار رده بندی راه پیدا کرده بود.



رقابتهای جودو قهرمانی آسیا صبح امروز در تاشکند آغاز شد و عصر دوشنبه با شناخت تیم ها و نفرات برتر به پایان می رسد.