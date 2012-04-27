عامل انتحاری در کویته کشته شد/ آمریکا به اتباع خود هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رسانه های پاکستان گزارش دادند نیروهای امنیتی یک عامل انتحاری را پس از ظهر روز پنجشنبه پیش از آنکه به سوی اتوبوس زائران در جنوب غرب شهر کویته حمله کند، کشتند و دو فرد دیگر در جریان این درگیریها زخمی شدند.

این رسانه ها اعلام کردند پلیس سه فرد مظنون را که در یک ایست بازرسی در شهر کویته متوقف کرده اما آنها محل حادثه را ترک کردند.

پلیس آنها را دنبال کرد و برای متوقف کردن مظنونین از تیر هوایی استفاده کرد، اما آنها به سوی نیروهای امنیتی نارنجک پرتاب کردند.

پلیس نیز در واکنش به این اقدام افراد مظنون به سوی آنها تیراندازی کرد و یکی از آنها کشته و دو فرد دیگر زخمی شدند.

پلیس، مجروحین را به بیمارستان منتقل کرد و متوجه شد که فرد کشته شده عامل انتحاری بوده و جلیقه بر تن داشت و قصد کشتن افرادی را داشت که راهی ایران برای زیارت بودند.

خبر دیگر اینکه سفارت آمریکا در اسلام آباد محدودیت سفر را برای کارمندان سفارت و تبعه های خود در پاکستان در دو هفته آتی اعمال کرد.

این هشدار پس از آنکه دیوان عالی پاکستان گیلانی را به بی توجهی به درخواست دادستان ها برای بازگشایی پرونده فساد مالی "آصف علی زرداری" رئیس جمهوری پاکستان و جرم اهانت به دادگاه به تحمل 30 ثانیه حبس نمادین محکوم کرد، اعلام شد.

حامیان گیلانی، تظاهراتی را در چندین شهر پاکستان از جمله ایالت سند و پنجاب در اعتراض به حکم دادگاه برگزار کردند.

دیوان عالی پاکستان، دو سال پیش از دولت این کشور خواسته پرونده فساد مالی زرداری در دهه 1990 در سوئیس را به جریان اندازد که این خواسته با تعلل دولت همراه بوده است.



این در حالی است که دولت گیلانی ضمن رد این اتهام مصونیت سیاسی شخص رئیس جمهوری را عامل مسکوت ماندن این پرنده عنوان کرده است.