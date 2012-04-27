به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل منطقه ویژه پارس اظهار داشت: در سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، توسعه صنعت پتروشیمی با اجرای بیش از شش میلیارد دلار طرح مصوب و آماده‌سازی 120 هکتار زمین در فاز 2 پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شتاب خواهد گرفت.

مسعود نصوری افزود: در سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" قابلیتهای سرمایه‌گذاری در فاز دوم توسعه صنایع پتروشیمی در عسلویه با آماده‌سازی 100 هکتار زمین در فاز دوم پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس فراهم می‌شود.

نصوری تصریح کرد: این اراضی که از سال 1377 و در پی مصوبه هیئت دولت مبنی بر ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در پارس جنوبی به منظور اجرای 14 طرح پتروشیمی در نظر گرفته شده بود، از سوی یک شرکت خصوصی به طور غیرقانونی تصرف شده بود و اکنون پس از 10 سال پیگیری مداوم، این زمینها رفع معارض شده است.

وی گفت: از اوایل سال 81 دوازده طرح صنعتی مصوب شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دو طرح زیربنایی و استراتژیک پتروشیمی واقع در فاز یک پتروشیمی در 100 هکتار از اراضی باید انجام می‌شد که به دلیل تصرف غیرقانونی شرکت یادشده، طرح‌ها متوقف شده بود و چنانچه طرح‌های یاد شده در سال 81 اجرایی می‌شد، این طرح‌ها نیز همانند مجتمع‌های فاز یک پتروشیمی در مرحله تولید و بهره‌برداری قرار می‌گرفت.

احداث هتل پنج ستاره در منطقه ویژه پارس‌جنوبی



مدیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از احداث هتل 5 ستاره در منطقه ویژه پارس‌جنوبی خبر داد.

حجت‌الله فریدونی اظهار داشت: یکی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری منطقه ویژه پارس در بخش صنایع شیمیایی و پتروشیمی، تولید عایق‌های گرم و سرد قابل استفاده در صنایع گاز و پتروشیمی به‌صورت سرمایه‌گذاری مستقیم است.

وی تولید لاستیک ESBR را به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم از دیگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنایع شیمیایی و پتروشیمی خواند و تصریح کرد: تولید انواع کامپاندهای لاستیکی و پلاستیکی به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم و تولید پروپلین از پروپان به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم از فرصت‌های سرمایه‌گذاری این بخش است.

فریدونی در مورد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در بخش طرح‌های صنعتی اذعان کرد: سرمایه‌گذاران می‌توانند در شش فرصت ساخت تجهیزات صنایع نفت، گاز، تولید شیرآلات صنعتی، تولید انواع نان صنعتی و شیرینی، تولید کنسرو انواع ماهی به صورت مستقیم و احداث و راه‌اندازی کترینگ فرودگاهی به صورت مشارکت مدنی سرمایه‌گذاری کنند.

توسعه فاز 13 پارس جنوبی به نیمه رسید



مدیرعامل شرکت پترو پایدار ایرانیان با بیان اینکه این شرکت ظرف مدت 20 ماه به پیشرفت 50 درصدی در فاز 13 پارس جنوبی دست یافته گفت: امیدواریم پیش از موعد مقرر بهره برداری زود هنگام از فاز 13پارس جنوبی را آغاز کنیم.

حبیب جدیدی اظهار کرد: شرکت پترو پایدار ایرانیان به شکل سهامی خاص و به مظور اجرای پروژه های ای پی سی تاسیس و با بهره گیری از نیروهای توانمند و با تجربه توانایی های لازم را برای اجرای پروژه های ای پی سی ایجاد کرده است.

مدیرعامل شرکت پترو پایدار ایرانیان تصریح کرد: این شرکت برای اینکه بتواند اجرای پروژه‌ها به خوبی مدیریت و به اتمام رساند اقدام به تشکیل شرکت‌های هم گروه کرده که در حال حاضر در حوزه مهندسی ظرفیت بسیاربالایی ایجاد کرده است، که یکی از اقدامات این شرکت ارتباط سازنده با شرکت های داخلی و خارجی برای تامین نیازهای فاز 13 پارس جنوبی است.

وی ادامه داد: در بخش استفاده از نیروهای توانمند و متخصص داخلی نیزاقدامات متعددی صورت گرفته بطوری که صد در صد مهندس و طراحی پروژه فاز 13 پارس جنوبی به دست نیروهای داخلی کشور ساخته شده است.

جدیدی در تشریح جزئیات اجرایی فاز 13 پارس جنوبی گفت: این پروژه مشتمل بر دو بخش خشکی و دریاست که در بخش دریا شامل سه بخش است که اولین بخش آن مربوط به دو خط لوله 32 اینچی است که گاز استحصالی ازدریا را به خشکی انتقال می دهد، و بخش دوم مربوط به تاسیسات و تجهیزات سرچاهی که باید به چاه‌های حفاری نصب شود و در بخش سوم نیز حفاری 38 حلقه چاه در فاصله 100 کیلیومتری خشکی و در مخزن مشترک با قطر در دستور کارحفاری قرار دارد.

حفاری در بخش مشترک لایه نفتی پارس جنوبی به زودی آغاز می‌شود



مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از آغاز حفاری در بخش مشترک لایه نفتی پارس جنوبی تا پایان اردیبهشت امسال خبرداد و گفت: مجوز خرید یا اجاره شناور ذخیره سازی نفت خام تولیدی نیز صادر شده است.

موسی سوری افزود: ریگ حفاری برای حفاری در بخش مشترک این لایه نفتی تا ماه جاری و برای بخش غیر مشترک خرداد ماه مستقر می شود که 14 کیلومتر حفاری چاه های لایه A2 روی هفت حلقه چاه انجام شده و حفاری هفت کیلومتر دیگر نیز در چند ماه آینده انجام می شود.

وی گفت: در صورتی که شناورFPSO خریداری و یا اجاره شود تا اواخر امسال یا اوایل سال آینده تولید نفت از این لایه نفتی آغاز می شود.

سوری اعتبار مورد نیاز برای توسعه لایه نفتی پارس جنوبی در دو بخش مشترک و غیرمشترک را 800 میلیون دلار اعلام و تصریح کرد: در صورتی که برای تامین بودجه مورد نیاز این پروژه امسال کمبودی ایجاد شود، از محل دیگر پروژه ها اعتبار مورد نیاز جایگزین می شود.

وی هدف گذاری اولیه برای تولید نفت از لایه نفتی پارس جنوبی را 35 هزار بشکه اعلام و تصریح کرد: این هدف تا کنون تغییر نکرده و در صورت به دست آمدن اطلاعات جدید پس از تولید تصمیم گیری دقیق تری گرفته خواهد شد.