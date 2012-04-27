به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از تساوی تیمش مقابل فولاد خوزستان ضمن بیان مطلب فوق گفت: بچه ها تمام سعی خود را خصوصا در نیمه دوم انجام دادند. فولاد خوزستان دو تن از بهترین مهاجمان ایران را در اختیار دارد اما مدافعان ما به آنها اجازه گلزنی ندادند و عملکرد خوبی داشتیم.

وی اضافه کرد: ما در هر دو نیمه موقعیت گلزنی داشتیم اما متاسفانه این ایراد بزرگ وجود دارد که مظلوم واقع شده ایم زیرا داوران به راحتی پنالتی ما را نمی گیرند. در این مسابقه هم این اتفاق علیه تیم رخ داد.

سرمربی تیم راه آهن با بیان اینکه روی خط نبود تا در مورد گل مردود شده این تیم توسط کمک داور اظهارنظر کند گفت: وقتی مربی حریف اذعان دارد آن صحنه پنالتی بود اما داور به راحتی از آن می گذرد متاسفانه در این فصل بیشترین اشتباهات داوران به ضرر تیم ما بود. هفته قبل برابر تراکتورسازی و این هفته مقابل فولاد پنالتی های ما گرفته نشد.

وی خاطرنشان کرد: یک گل خیلی چیزها را در جریان بازی عوض می کند و در نحوه بازی کردن و عملکرد تیم ما و حریف تاثیر می گذارد. زبان ما مو درآورد چقدر به اشتباهات داوری اشاره کنیم و بگوییم بگذارید حق به حقدار برسد.

دایی در پاسخ به این سئوال که آیا کمیته داوران مقصر اشتباهات است یا داوران اشتباه دارند اظهار داشت: مگر کمک داور ما بین المللی نبود او که در بازی داماش در مورد عملکردش گفته شود بهترین قضاوت را انجام داده است پس چرا خطایی که جلوی چشمانش رخ می دهد را اعلام نمی کند. حتما مسئله دیگری در کار است.

وی با بیان اینکه این اتفاقات دلیلی بر این نمی شود که بازیکنانم موقعیت های زیادی را خراب کند گفت: این مسابقه باید سه بر یک یا 4 بر یک تمام می شد اما در نهایت با نتیجه مساوی به پایان رسید. در این شرایط هم از بازیکنان تشکر می کنم که با توجه به تمام مشکلات آمدند و کارشان را با تمام وجود انجام دادند.

سرمربی تیم راه آهن اضافه کرد: ما مشکلات زیادی داریم الان هم این مشکلات پابرجاست. اگر روز 12 اردیبهشت چک های بازیکنان پاس شود آنها به مرز دریافت حدود 60 درصد پیش قراردادهایشان می رسند و مطمئنا دو بازی بعدی با روحیه بالاتر به میدان می روند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اشتباهات داوران به خاطر کمیته داوران است یا عملکرد خود داوران اظهار داشت: داوران خیلی خوبی داریم اما آنها شجاعت لازم را ندارند. از بالای سر هم هر کاری که انجام می دهند همه جوره حمایت می شوند و این باعث می شوند آخر سر هیچ اتفاقی نمی افتد.

وی با انتقاد از برنامه 90 و اینکه عادل فردوسی پور بارها صحنه پنالتی رخ داده در جریان دیدار این تیم با تراکتورسازی را پخش کرد و القا کند داور در آن صحنه اشتباه نکرده است افزود: در این برنامه کارشناس داوری که همیشه از داوران حمایت می کرد اعلام کرد داور اشتباه کرده و باید پنالتی می گرفت اما فردوسی پور سعی داشت این موضوع را به نوعی رد کند. ما عکس هم فرستادیم اما فردوسی پور عکس ها را هم نشان نداد. متاسفانه آنچه دلشان می خواهد نشان می دهند. دوست دارم ببینم در این هفته روی این صحنه پنالتی چه نظری می دهند.

سرمربی تیم راه آهن در مورد اظهارات حسین کعبی که اعلام کرده است به دلیل کم بودن حقوق داوران آنها اشتباه قضاوت می کنند تصریح کرد: هر کس نظر خودش را دارد. اما در این خصوص مشکلات زیادی وجود دارد. در اروپا و آلمان داوران چقدر حقوق می گیرند اگر حقوق آنها را با حقوقی که در ایران می گیرند مقایسه کنند متوجه می شوید آنها هم حقوق زیادی دریافت نمی کنند زیرا در اروپا داور برای قضاوت یک بازی 1500 تا 2000 یورو دریافت می کند که سطح درآمد افراد متوسط جامعه ماهی 3000 یورو دارند ضمن اینکه من در جایگاهی نیستم که در خصوص این مسائل صحبت کنم.

خبرنگاری در پایان با بیان اینکه یکشنبه علی کفاشیان در برنامه زنده تلویزیونی حضور می یابد و شما چه سئوالی از رئیس فدراسیون دارید دایی با کنایه گفت: من هیچ سئوالی از ایشان ندارم زیرا پاسخ سئوالات را می دانم.(این صحبت باعث خنده خود دایی و حاضران در نشست شد.)