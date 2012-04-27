تیم "هماپلاست" شیراز به لیگ برتر بدمینتون کشور صعود کرد

رئیس هیئت بدمینتون استان فارس در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: تیم هما پلاست شیراز یکی از نمایندگان بدمینتون آقایان فارس حاضر در مسابقات لیگ دسته اول کشور که تیم صبای قم را هفته پیش در شیراز با نتیجه چهار بر یک شکست داده بود، ساعاتی قبل و در بازی برگشت، این تیم را در قم با نتیجه سه بر دو شکست داد.

بهرام جوینده ادامه داد: تیم هما پلاست با این پیروزی ضن صعود به لیگ بتر بدمینتون آقایان کشور فینالیست مسابقات دسته اول نیز شد.

وی تصریح کرد: بازی رفت فینال مقابل تیم قزوین در تاریخ بیست و دوم و بازی برگشت آن بیست و نهم اردیبهشت برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت بدمینتون استان فارس یادآورشد: این تیم نخستین تیم بدمینتون آقایان است که موفق به حضور در مساقات لیگ برتر شد.

جوینده در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: مساقات بدمینتون قهرمانی نوجوانان پسر استان فارس روز جمعه هشتم اردیبهشت با حضور 19 نفر از نوجوانان برتر استان از شهرستانهای شیراز، فیروزآباد، جهرم و مهر در تالار بدمینتون شیراز برگزار شد.

وی ادامه داد: این مسابقات به صورت دو حذفی انجام و در پایان محمد امین محمدجانی از شیراز به مقام قهرمانی رسید و احمد ضا نگهداری و محمد مهدی فدائی دوم و سوم شدند.

رئیس هیئت بدمینتون استان فارس تاکید کرد: هدف این رویدادها مشخص شدن چهره 10 نفر برتر استان برای حضور در اردوهای مستمر ورزشی است که تا قبل از مسابقات کشوری این رده سنی که در تابستان امسال با میزبانی شیراز خواهد بود، شناخته شوند.