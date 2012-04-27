اجازه دخالت در حوزه مربیگری را نمی دهم

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده شامگاه جمعه در نشست خبری پس از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و ذوب آهن اصفهان در پاسخ به سئوالی در خصوص درگیری لفظی این مربی با اندک تماشاگران ذوب آهن تاکید کرد: باید از این تعداد تماشاگری که به همراه ما و با خرج خودشان از اصفهان به شیراز آمدند، تشکر کرد.

وی تصریح کرد: در میان این اندک تماشاگران افردی حضور داشتند که از دقیقه 20 بازی از نحوه چینش بازیکنان ناراحت بودند و با فریادهای خود سعی داشتند بازیکن دیگری را وارد زمین کنند که من از سرپرست تیم خواستم آنان را ساکت کند.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه من در نحوه تشویق و یا اعتراض تماشاگران دخالت نمی کنم، گفت: اجازه دخالت در خصوص نحوه چینش بازیکنان را به هیچکس و حتی تماشاگران نمی دهم زیرا هرکس باید حد و اندازه خود را بداند.

ابراهیم زاده تاکید کرد: همگان برای موفقیت ذوب آهن تلاش می کنند و اگر هر کسی در اندازه وظیفه خود فعالیت کند به طور یقین این موفقیت حاصل می شود.

وی در خصوص بازی با فجر شهید سپاسی شیراز نیز یادآور شد: نحوه بازی و چینش بازیکنان بر اساس مطالعات و تحقیقات ما بر روی تیم فجر بود.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان افزود: یاوری از مربیان با سابقه و کار بلد در فوتبال ایران است که همیشه بازی در مقابل تیم هایی که او سرمربی گری آنان را دارد، سخت است.

ابراهیم زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازی هفته آینده این تیم در مقابل سپاهان اصفهان، گفت: تنها برای کسب نتیجه در مقابل سپاهان قرار خواهیم گرفت.

وی تاکید کرد: هرکس نسبت به فعالیت و تلاشی که می کند نتیجه می گیرد که در این میان ما نیز تنها برای کسب سه امتیاز بازی با سپاهان تلاش می کنیم.

از هفته سی و دوم لیگ برتر فوتبال ایران عصر جمعه دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه حافظیه به مصاف هم رفتند که در پایان نود دقیقه به نتیجه تساوی رضایت دادند.