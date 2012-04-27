به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و شهرداری تبریز از ساعت 19:10 امروز جمعه برگزارکننده آخرین دیدار از هفته سی و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بودند. این بازی که در حضور بیش از 15 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی برگزار شد در نهایت با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید تا شانس قهرمانی آبی پوشان کمتر از قبل شود.

استقلال برای ماندن در کورس قهرمانی باید تیم شهرداری را شکست می‌داد اما حداقل در نیمه اول طرح و برنامه‌ای از سوی تیم مظلومی برای غلبه سرخپوشان تبریزی دیده نشد. آبی پوشان با گذشت 19 دقیقه از آغاز بازی به نخستین فرصت گلزنی خود رسیدند، جائیکه داود نوشی صوفیانی موفق شد ضربه فریدون زندی از داخل 18 قدم را به زحمت دفع کند.

13 دقیقه بعد "گوران یرکوویچ" قدر پاس گل مدافعان سرآسیمه شهرداری را ندانست و در گشودن دروازه تیم میهمان ناکام ماند تا نیمه اول بدون رد و بدل شدن گلی به اتمام برسد.

در آغاز نیمه دوم پرویز مظلومی دست به تعویض زد و میلاد میداودی و اسماعیل شریفات را به میدان فرستاد اما با حضور آنها نیز حملات استقلال زهردارتر نشد. استقلال البته این فرصت را داشت که در دقیقه 50 توسط آرش برهانی دروازه تیم شهرداری را باز کند اما آرش آقای گل آبی‌ها با بی‌دقتی هرچه تمام‌تر کرنر ارسالی زندی از جناح چپ را با ضربه سر به بیرون زد.

براساس این گزارش، در شرایطی که از سکوهای ورزشگاه آزادی تنها عرض ارادت هواداران استقلال به فتح الله‌زاده و مظلومی به گوش می‌رسید آبی‌ها سردرگم‌تر از دقایق قبل بازی می‌کردند و در رسیدن به دروازه تیم شهرداری ناکام. بالاخره استقلال در ضعیف ترین بازی فصل خود به نتیجه تساوی بدون گل مقابل شهرداری تبریز رضایت داد تا خودش از قهرمانی دور و حریفش به بقا در لیگ برتر امیدوار شود. تساوی استقلال برابر شهرداری تبریز که شانس قهرمانی آبی ها را کاهش داد باعث شد طرفداران استقلال در دقایق پایانی و پس از این دیدار به تشویق امیرقلعه نویی بپردازند.

تورج حق‌وردی داور بازی استقلال - شهرداری تبریز بود. او در این بازی به آندرانیک تیموریان و پژمان منتظری از تیم استقلال کارت زرد نشان داد.

استقلال با این تساوی 60 امتیازی شد و به رده سوم جدول رده بندی لیگ برتر سقوط کرد و شهرداری تبریز نیز با 33 امتیاز به رده شانزدهم جدول ارتقا یافت.

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- سپاهان اصفهان 65 امتیاز

2- تراکتورسازی تبریز 62 امتیاز

3- استقلال تهران 60 امتیاز

4- صبای قم 48 امتیاز

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14 - ملوان بندرانزلی 36 امتیاز - تفاضل گل 1-

15 - راه آهن شهرری 36 امتیاز - تفاضل گل 3-

16 - شهرداری تبریز 33 امتیاز

17 - شاهین بوشهر 32 امتیاز - تفاضل گل 10 -

18 - مس سرچشمه 22 امتیاز (سقوط به لیگ دسته اول)