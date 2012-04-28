جواد زرین کلاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت آمادگی این شهرستان برای برگزاری مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: در مرحله دوم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی یک هزار و 500 شعبه در کشور فعالیت می کند که یک سوم شعب اخذ رای کشور در شیراز است.

وی تاکید کرد: تمامی زیرساختها و امکانات برای برگزاری مکانیزه مرحله دوم نهمین دوره انتخابات در شیراز مهیاست.

فرماندار شیراز با اشاره به اینکه اخذ رای به صورت مکانیزه در کمتر از یک دقیقه انجام می شود، یادآورشد: فرمانداری شیراز برنامه های مختلفی را برای آموزش اقشار مختلف مردم برنامه ریزی کرده که در این میان روز یکشنبه سیستم های مکانیزه اخذ رای در دانشگاه ها و مدارس شیراز بحث آموزش را ارائه می دهند.

زرین کلاه تاکید کرد: برنامه ریزیهای لازم انجام شده که چنانچه هرگونه اشکالی در روند مکانیزه برگزار کردن انتخابات روی داد سیستم دستی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی افزود: تمامی زیرساختها مهیا شده و متناسب با حضور مردم در شعبه های اخذ رای مرحله اول، صندوق رای در شعبه های اخذ رای مرحله دوم قرار خواهیم داد.

فرماندار شیراز ادامه داد: حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) از جمله شعبه هایی است که بیشترین میزان مردم را در خود جای می دهد که در این راستا برای هر شعبه اخذ رای در حرم مطهر سه صندوق مکانیزه نصب می شود.