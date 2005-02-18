علي شيميايي درسال 1999كشتار شيعيان بصره را هدايت مي كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري رويترز، ديده بان حقوق بشرهمچنين افزود : علي حسن المجيد معروف به علي شيميايي درسال 1988 نه تنها عليه كردها ازبمب شيميايي استفاده كرد بلكه درجريان انتفاضه شيعيان به رهبري آيت الله محمد صادق صدر درسال 1991 دستور اعدام صدها شيعه شهربصره عراق را صادر نمود.

صدام رئيس جمهوري مخلوع عراق درهمان زمان به دليل دستورمستقيم ترورآيت الله محمد صادق صدرشهيد برجسته عراقي ودو تن ازفرزندانش مورد ملامت و سرزنش مردم عراق قرارگرفت .

فرزند سوم آيت الله محمد صادق صدر، مقتدي صدرروحاني جوان عراقي است كه درسال گذشته به همراه نيروهاي خود موسوم به "جيش المهدي" عليه نيروهاي آمريكايي درشهر نجف وارد مبارزه شد.

با اين حال ديده بان حقوق بشر اعلام كرد :علاوه برداشتن شاهدان عيني، اسناد ومداركي دراختياردارد كه نشان مي دهد علي شيميايي دراعدام دستكم 120 عراقي درجريان انتفاضه نقش داشته است.

دربخشي ديگرازاين گزارش ديده بان حقوق بشر آمده است: تحقيقات و پژوهشها نشان مي دهد كه نيروهاي امنيتي سابق عراق به همراه عوامل حزب بعث، تحت رهبري ونظارت مستقيم علي حسن المجيد درعمليات اعدام وحشيانه مردم عراق و بازداشتهاي خشونت آميز گسترده ، شكنجه واعمال مجازاتهاي دسته جمعي نيزدست داشته است.



مسئولان دولت موقت عراق پيش بيني مي كنندعلي شيميايي درميان 11 تن ازسران حزب بعث، يكي ازاولين مجرماني باشد كه به دليل ارتكاب چندين جنايت عليه مردم عراق ازجمله جنايت عليه بشريت، كشتارجمعي و استفاده ازبمب شيميايي عليه كردهاكه منجر به كشتن شدن هزاران نفر از آنان شد، دردادگاه حاضرو محاكمه شود.