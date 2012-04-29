مهمترین برنامه بسیج کارگری تأثیرگذاری در تولیدات ملی است

محمد رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال گذشته بر اساس فرمان مقام معظم رهبری، آنچه از دست اندرکاران جامعه کار و کارگری خواسته شد این بود که به کمیت و کیفیت تولیدات توجه شود.

وی عنوان کرد: از سال گذشته سازماندهی بسیج کارگری بر این مبنا قرار داده شد که از پایگاهها و شرکتهای همنوع در تولید، یک تخصص خاص بر اساس کارکرد و تخصص سازماندهی شود و نیز کارگران بسیجی توجیه شوند که بسیج باید همانطور که در عرصه های دفاع، فرهنگ و ... در طول دهه اول انقلاب تأثیرگذار بوده در دهه چهارم نیز بایستی همراه با پیشرفت و توسعه کشور باشد.

این مسئول افزود: انشاءالله بسیجیان کارگر با حضور فعال و با کار مفید، در عمل به خواسته های رهبر معظم انقلاب چه از لحاظ کمی و چه کیفی، جامه عمل خواهند پوشاند.

مسئولان به بسیجیان میدان دهند

وی عنوان کرد: مسئولان باید در این رویکرد به بسیجیان میدان داده و همینطور به کسانی که علاقه مند به عزت و اعتلای مملکت هستند، بیشتر بها دهند.

این مسئول افزود: در رابطه با تولید ملی باید از تولیدکنندگان به عنوان پیشتازان عزت و استقلال جامعه قدردانی شود.

وی گفت: مسئولان بایستی در این رویکرد جدید بسیج را یاری کرده و به آنها میدان کار دهند.

جایگاه شغلی کارگران تثبیت شود

رسولی ادامه داد: جایگاه شغلی کارگران باید تثبیت شود، زیرا یکی از مشکلاتی که در حال حاضر این قشر با آن مواجه است، نبود مواد اولیه و دیگر معضلات کارخانجات است و این موضوع بهانه ای برای تعدیل نیرو شده که قطعا به جامعه کار و تولید ضربه خواهد زد.

وی یادآور شد: اگر جایگاه شغلی کارگران تثبیت شود آنها خواهند توانست نقش خود را در راستای کیفیت و کمیت تولید به بهترین نحو ایفا کنند.

مسئول سازمان بسیج کارخانجات تهران بزرگ اضافه کرد: کارگران به عنوان سربازان خط مقدم جهاد اقتصادی باید همراه با صنعتگران مورد تکریم و احترام قرار بگیرند.

وی گفت: روز جهانی کارگر به خاطر حادثه ای که برای کارگران در شیکاگو رخ داد، نامگذاری شده و در همه دنیا چنین روزی گرامی داشته می شود، به جز آمریکا که خودش مسبب چنین اتفاقی بوده است.

رسولی ادامه داد: کارگران جزو اقشار تأثیرگذار در جامعه هستند و چه در شکل گیری انقلاب و چه در دوران دفاع مقدس، بیشترین حضور را داشتند.

وی عنوان کرد: این قشر نزدیک 15 هزار شهید را تقدیم نظام کرده است؛ انتظار می رود به این جامعه توجه بیشتری شود تا در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی شاهد رشد و اعتلای بیش از پیش کشورمان باشیم.