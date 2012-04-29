خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: در این کتاب مجموعه مقالاتی به قلم نویسندگان مختلف درباره شخصیت و زندگی شهید آوینی آورده شده است.

چه کسانی و چرا از تحول شخصیت شهید آوینی و گذشته او می‌ترسند، در جستجوی حقیقت، تجربه‌هایی که سرچشمه تغییر شدند، یک آوینی شبیه خودشان ساخته‌اند، مرتضی را تا زنده بود نمی‌شناختم، گوشه‌های خاموش و پنهان یک تفکر، رسم رفاقت نبود، زمان و جهان تحول، آوینی یک شروع بود، مرتضی دست‌نیافتنی نیست، آوینی در میان جمع بود اما تنها بود، تمام بی‌تابی‌های آوینی، تغییر او معجزه تمام عیار بود، آقای آوینی! به خدا هم فکر کنید، این همان کسی است که نگذاشتید نمازش را بخواند، بعدها به من گفت، یک شاخه گل مریم، آوینی به دور از سیاست‌بازی‌های حرفه‌ای و ... برخی عناوین مقالات کتاب است.

افرادی چون محمدعلی زم، بهروز افخمی، عماد افروغ، کیومرث پوراحمد، مهدی کلهر، سیده کوثر آوینی دختر شهید آوینی، حسین معززی‌نیا داماد آوینی، مریم امینی همسر آوینی برخی مقالات کتاب را رقم زده‌اند.

کتاب در بخش پایانی دست‌نوشته منتشرنشده‌ای از آوینی را با عنوان «درباره خیانت در انحلال جهاد سازندگی» و همچنین گفتگویی با همسر شهید آوینی و نامه تاریخی آوینی به وزیر ارشاد وقت، آورده شده است.

در بخشی از کتاب به نقل از آوینی و در تعریف سینمای دینی می‌خوانیم: ما بیاییم ماجرای یک دزدی را به تصویر بکشیم با قصه و داستان که در آن چهار تا معنویت هم اتفاق بیفتد، آن وقت می‌شود گفت سینمای دینی اتفاق افتاده است. اگر بخواهیم همه‌اش آیه و حدیث بخوانیم و به گورستان برویم که جواب نمی‌دهد.

شفیع آقامحمدیان، مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، در بخشی از مقدمه این کتاب می‌نویسد: «در چهارچوب زندگی تکلیفی در بستر فرهنگ و هنر می‌توان همه آثار هنری نفسانی را سوزاند. در پیدا کردن اسوه و نگاه به پیرمراد است که می‌توان درباره بسیجیان و رزمندگان روایت فتح ساخت و با تکیه بر فرهنگ عاشورا و حماسه جاودان تاریخ اسلام، عرفان و معرفت خداجویان دوران معاصر را به تصویر کشید... اگر نقدی به آثار و فیلم‌های شهید آوینی وارد باشد و این نقد بتواند راه او را در این مسیر کامل‌تر کند، این نقد توسط کسانی می‌تواند انجام شود که در این وادی قرار دارند؛ یعنی همچون او در قالب یک هنرمند مؤمن تکلیفی حرکت می‌کنند، نه آنان که خود را شبه روشنفکر می‌دانند یا واخورده و منفعل در برابر جریان فرهنگی هنر غرب هستند...»

کتاب «زیباتر از زندگی» توسط مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و با همکاری انتشارات جامعه نو در شمارگان 2000 نسخه و دون درج قیمت منتشر شده است.