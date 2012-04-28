جواد اوجی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت اجرای تاسیسات ذخیره سازی گاز طبیعی در مخزن یورتشای ورامین، گفت: سال گذشته تفاهم نامه ای با یک شرکت آلمانی برای انجام مطالعات و راه اندازی تاسیسات ذخیره سازی گاز در مخزن یورتشا امضا شد.

مدیر عامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه بر اساس توافق جدید صورت گرفته با شرکت آلمانی، آنها ریسک ایجاد تاسیسات ذخیره سازی گاز طبیعی را پذیرفته اند، تصریح کرد: از این رو قرار است با سرمایه گذاری این شرکت اروپایی تاسیسات ذخیره سازی گاز در یورتشا راه اندازی شود.

معاون وزیر نفت همچنین درباره نحوه پرداخت هزینه‌های ناشی از سرمایه گذاری شرکت آلمانی، اظهار داشت: برای نخستین بار در این پروژه گازی از یک روش جدید برای بازپرداخت هزینه‌های سرمایه گذاری استفاده خواهد شد.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز با یادآوری اینکه هزینه سرمایه گذاری شرکت آلمانی به صور حق العمل کاری و به میزان گاز ذخیره سازی شده پرداخت خواهد شد، تاکید کرد: به عبارت دیگر، سود شرکت آلمانی مطابق با حق العمل کاری پرداخت می شود.

این مقام مسئول در خصوص وضعیت مذاکرات انجام گرفته برای صادرات گاز طبیعی به قرقیزستان و تاجیکستان به مهر توضیح داد: این دو کشور آسیای میانه برای خرید گاز طبیعی از ایران اعلام نیاز کرده اند.

به گفته مدیر عامل شرکت ملی گاز پیش بینی می شود به زودی مذاکرات با این دو کشور برای فروش گاز طبیعی آغاز شود.

به گزارش مهر، فروردین ماه سال گذشته قراردادی بین شرکت ملی گاز ایران و یک شرکت آلمانی در قالب "ای.پی.سی.اف" به منظور انتقال تکنولوژی ذخیره سازی گاز در مخزن آبی یورتشای ورامین امضا شد.

بر اساس اعلام مسئولان شرکت گاز حجم ذخیره سازی گاز طبیعی در مخزن یورتشا 250 تا 500 میلیون متر مکعب بوده و پیش بینی می شود با بهره برداری از این پروژه گازی امکان برداشت روزانه 4.5 تا 5 میلیون متر مکعب گاز طبیعی فراهم شود.

مطابق با این توافق گازی مقرر شده کل حجم سرمایه گذاری در پروژه ذخیره سازی گاز یورتشای ورامین توسط پیمانکار اروپایی تامین شود.

در همین حال، مدیر عامل این شرکت آلمانی از احتمال مشارکت برخی از بانکهای داخلی و خارجی در این پروژه گازی خبر داده و گفته بود: با یک شریک ایرانی برای تامین کل سرمایه گذاری این پروژه به شرکت ملی گاز ایران تعهد داده اند.