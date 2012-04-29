به گزارش خبرگزاری مهر، تمرینات تیم ملی والیبال نشسته زیر نظر هادی رضایی ( سرمربی) و فرید صائبی ( مربی) برگزار شده و بهمن تاروردی زاده ( بدن ساز) ، محمد صفری ( فیزیوتراپ) و علیرضا معمری ( آنالیزور) تیم را همراهی می کنند. علی کشفیا سرپرستی این مرحله از اردو را بر عهده دارد.

اسامی ورزشکاران مدعو به شرح زیر است:

جلیل ایمری، احمد ایری(گلستان)، مهرزاد مهروان، رضا پیدایش (البرز)، حسین ‌فرزانه (قزوین)، ناصر حسن‌پور (آذربایجان غربی)، میثم علی‌پور (گیلان)، مهدی حمیدزاده، داود علیپوریان، صادق‌ بیگدلی، محمد خالقی (تهران)، عیسی زیراهی (مرکزی)، مجید لشگری، رمضان صالحی، سعید ابراهیمی (مازندران)



هشتمین مرحله تمرینات تیم ملی والیبال نشسته با حضور ورزشکارانی از استان های گلستان، البرز، قزوین، آذربایجان غربی، گیلان، تهران، مرکزی و مازندران از 11 تا 20 اردیبهشت ماه در محل کمپ تیم های ملی جانبازان و معلولان برپا می شود.