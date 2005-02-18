نمايشگاه سوگواره مصور در مشهد برپا شد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري " مهر"، اين نمايشگاه كه با |آثار عكاسي مناسك و با عنوان سوگواراه مصور برپا شده است با حضور پنج عكاس مشهدي و سي قطعه عكس از 28 بهمن ماه به نمايش گذاشته شد.

شايان ذكر است در حال حاضر اين نگارخانه مجموعه عكس هاي مهدي فتحي عكاس مشهدي با عنوان " سفر به ديگر سو " را در سايت خود دارد كه پس از مدت تعيين شده از طريق بايگاني سايت قابل دسترسي خواهد بود.

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