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۳۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۰:۰۵

نمايشگاه سوگواره مصور در مشهد برپا شد

نگارخانه آگاه فيلم ( شبكه آموزش مجازي سينما ) به مناسبت ايام محرم اقدام به برگزاري نمايشگاه عكس كرد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري " مهر"،   اين نمايشگاه كه با |آثار عكاسي مناسك و با عنوان سوگواراه مصور برپا شده است   با حضور پنج عكاس مشهدي و سي قطعه عكس از 28 بهمن ماه به نمايش گذاشته شد.
شايان ذكر است در حال حاضر اين نگارخانه مجموعه عكس هاي مهدي فتحي عكاس مشهدي با عنوان " سفر به ديگر سو " را در سايت خود دارد كه پس از مدت تعيين شده از طريق بايگاني سايت قابل دسترسي خواهد بود.
کد مطلب 158727

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