ديدار مشاوران استانداران در امور بانوان با رييس جمهور

اقاي خاتمي در اين ديدار با بيان اينكه انسان در طول تاريخ در يك جهان زندگي نكرده و نمي كند بلكه داراي جهان هاي متفاوت است ، گفت: با تغييرو تحول در اوضاع و احوال جوامع بشري جهان آنان نيز تغيير مي كند.

رييس جمهور افزود: گرفتاري بسياري از جوامع در اين است كه با وجود تغيير در جهان واقعي ممكن است در بند جهان ذهني خود كه متعلق به زمان ومكان ديگري است، اسير شوند و تعارض ميان اين دو جهان مشكل آفرين است.

وي تصريح كرد: انسان امور را در چارچوب جهاني مي فهمد كه در آن بسر مي برد. وقتي مي گوييم اسلام متعلق به همه زمانها و مكان ها است ، يعني جوهر اين دين به گونه اي است كه با وجود تغيير جان و جهان انسانها همچنان معتبر و پابرجاست . مشكل آن است كه قالب هايي كه متعلق به يك جهان است بخواهد جاودانه بحساب آيد ودرنتيجه رنگ كهنگي قالب به محتوا نيز سرايت كند.

آقاي خاتمي گفت: قرآن كريم در جهاني كه نه تنها مرد سالاري در آن حاكم است و بالاتر از آن زن به عنوان يك شئي منفي بحساب مي آيد، خطاب به مردان مي كوشد تا مقام واقعي زن را آنگونه كه هست بالا بياورد.

شايد در نظر اول كه متون ديني بيشتر مردان را مورد خطاب قرار مي دهند ، تصور شود كه اسلام نيز چون گذشتگان مرد سالاري را اصل قرار داده است ، درحاليكه در جامعه مرد سالار ، قالب گفتار كه متناسب با فهم انسان روزگار است ، طوري انتخاب مي شود كه تحول در جام و جهان انسان ايجاد كند.

آقاي خاتمي با بيان اينكه جوهر اسلام را در مورد زن بايد در رفتار بزرگان ديني نسبت به زن دريافت ، اظهار داشت: رفتاري كه پيام با فاطمه (س) به عنوان يك انسان با فضيلت و شايسته داشت، مقام زن رانشان مي دهد يا در شب عاشورا امام حسين به امام زين العابدين نمي گويد كه بعد از من اين زنان و كودكان راسرپرستي كن، بلكه به خواهرش زينب كه به درجه والاي رشد رسيده است مي گويد اين كاروان را كه رسالتي بزرگ دارد سرپرستي كن.

رييس جمهور گفت: امروز ما نمي توانيم با جهاني كه متعلق به زمان ديگري است آنگونه كه شايسته روزگار ما است جايگاه عدالت وحقوق بشر را بفهميم و آنچه مهم است اين كه زمينه اي فراهم آيد كه زن ومردم ما در اين جهان زندگي كنند و تا زماني كه عادت ها و سنتهاي متحجر حاكم باشد، حل مشكلات زنان و غير زنان مشكل است.

آقاي خاتمي افزود: البته درك زمان نه به اين معني است كه آنچه در غرب نسبت به زن مي شود درست است، بلكه در بسياري از جهات ، جهاني كه غرب آفريده است در آن حيثيت و مكانت زن پايمال ميشود.

رييس جمهوري گفت: امروز در بسياري از كشورهاي اسلامي و غير اسلامي هنوززنان حق انتخاب كردن را ندارند ولي با تغيير جهان دروني در ايران ، انتخاب شدن و انتخاب كردن زن امري پذيرفته شده است و اين امر با معيارها و جوهر اسلام نيز سازگار است.

رييس جمهور درادامه با ستايش از تلاش زنان در كشورمان ازجمله آنچه زنان مشاور استانداران انجام مي دهند گفت: در عين حال كه بايد بينش ها عوض شود، بسياري از كارهاي مهم است كه نمي توان منتظر تغييرات اساسي بود.

وي گفت: مسائل زنان سرپرست خانواده ، خشونتي كه نسبت به زنان در بسياري از موارد صورت ميگيرد، اشتغال زنان كه روز به روز بر تعداد زنان تحصيل كرده و با مهارت و طالب شغل افزوده مي شود، از مسايلي است كه بايد به جد به آن پرداخت.

پيش از سخنان رييس جمهور خانم زهرا شجاعي مشاور رييس جمهور و رييس مركز مشاركت زنان و خانم محتشمي پور مشاور امور زنان وزير كشور و چند تن از زنان حاضر در جلسه در مورد ديدگاه ها ، مشكلات ، موانع و نيز دستاوردهايي كه طي اين سالها در مورد زنان وجود داشته است، مطالبي را بيان كردند.