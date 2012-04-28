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۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۳۰

داننده:

عکاسان شکوه نماز و نیایش را در چهار هزار و 83 عکس متجلی ساختند

عکاسان شکوه نماز و نیایش را در چهار هزار و 83 عکس متجلی ساختند

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی از ارسال چهار و هزار و 83 عکس به سومین جشنواره بین‌المللی عکس نماز و نیایش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، علی داننده ظهر امروز شنبه در گفتگو با خبرنگاران در این اداره کل گفت: 452 عکاس با چهار هزار و 83 اثر  از 18 کشور جهان و 31 استان در سومین جشنواره بین‌المللی عکس نماز و نیایش شرکت کردند.

وی افزود: آثار ارسالی نسبت به دوره‌های اول و دوم از رشد کمی و کیفی مناسبی برخوردار است.

داننده گفت: داوری اولیه آثار ارسال شده با حضور داوران جشنواره آغاز شده است.

وی زمان برگزاری آئین اختتامیه و معرفی نفرات برتر سومین جشنواره بین‌المللی عکس نماز و نیایش را 26 اردیبهشت ماه جاری عنوان کرد و گفت: دو کارگاه آموزشی با موضوع نماز و نیایش با حضور اساتید و کارشناسان برجسته کشوری همزمان با آئین اختتامیه جشنواره در تبریز برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: حیات طیبه انسان زمانی حاصل می‌شود که دل خود را با یاد خداوند  زنده ساخته و  با تدبر در معانی و مفاهیم اذکار نماز با معارف آسمانی آن آشناتر شود.

وی افزود: اگر نماز آن گونه که شایسته است اقامه شود زمینه‌ساز طی مراتب تقوا و تقرب  الهی خواهد بود.

داننده گفت: شایسته است هنرمندان با حضور قلب و بهره‌وری از مفاهیم ناب و تحول‌زای مضامین نماز و نیایش و پیام‌های این فریضه عظیم، آثاری درخور در رابطه با نماز خلق نمایند.

سومین جشنواره بین المللی نماز و نیایش توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با همکاری انجمن هنر عکاسی و انجمن سینمای جوان تبریز برگزار و همچنین آئین اختتامیه و معرفی نفرات برتر و نمایشگاه آثار منتخب این جشنواره نیز اردیبهشت ماه 1391 در تبریز برگزار می‌شود.

دور اول و دوم این جشنواره به صورت سراسری برگزار شده بود و این دوره با گستره بین المللی اجرا می‌شود.

کد مطلب 1587344

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