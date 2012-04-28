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۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۲۸

غلامی عنوان کرد:

ضرورت نیازهای بازار گلستان/ تشدید بازرسی در تنظیم بازار

ضرورت نیازهای بازار گلستان/ تشدید بازرسی در تنظیم بازار

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گفت: مدیران اجرایی باید با شناسایی نیازها و در نظر گرفتن شرایط تقاضا در خصوص تنظیم بازار اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی پیش از ظهر شنبه در جلسه تنظیم بازار استان افزود: با استمرار برگزاری جلسات کمیسیون تنظیم بازار، ضمن ارتباط و تعامل مستمر و مداوم با سایر دستگاهها و سازمانهای ذیربط در تولید داخل، از تمام ظرفیت ها و ابزارهای موجود در استان جهت رصد مداوم بازار و مدیریت بهینه متغیرهای بازار در راستای تأمین و توزیع مناسب استفاده شده و راهکارهای عملی در راستای کنترل قیمتها صورت پذیرد.

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان  اظهار داشت: با توجه به اقتضای شرایط برای تنظیم بازار برنامه ریزی صورت گیرد.

معاون برنامه ریزی استانداری همچنین نقش رسانه ها و مطبوعات را در اطلاع رسانی به مردم  در این زمینه مهم  ارزیابی و  تاکید کرد: در برآورده شدن یا برآورده نشدن نیازهای مردمی باید واقعیات را مد نظر داشت.

وی همچنین لزوم تشدید و تقویت امر بازرسی و نظارت در اجرای فاز دوم  هدفمند کردن یارانه ها  و تنظیم بازار استان را مورد تاکید قرار داد.
 
ناصر فخر موحدی ، رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان گلستان  در این جلسه اظهار داشت: همچنین علاوه بر گسترش هماهنگی های درون سازمانی ، برنامه ریزی لازم جهت بهره مندی از توان تشکل ها و اتحادیه ها و دستگاه های متولی تولید ، بیش از گذشته فراهم می شود.

وی انجام برنامه ریزی و هماهنگی در تأمین ، توزیع و تنظیم بازار کالاهای اساسی ، حساس و ضروری با تکیه بر توان تولید داخلی در سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی  را مورد تاکید قرار داد و  افزود در این راستا جهت حفظ آرامش بازار و تحقق اهداف موضوعه از همه ظرفیتها  بهره گیری می شود.
کد مطلب 1587348

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