ضرورت نیازهای بازار گلستان/ تشدید بازرسی در تنظیم بازار

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی پیش از ظهر شنبه در جلسه تنظیم بازار استان افزود: با استمرار برگزاری جلسات کمیسیون تنظیم بازار، ضمن ارتباط و تعامل مستمر و مداوم با سایر دستگاهها و سازمانهای ذیربط در تولید داخل، از تمام ظرفیت ها و ابزارهای موجود در استان جهت رصد مداوم بازار و مدیریت بهینه متغیرهای بازار در راستای تأمین و توزیع مناسب استفاده شده و راهکارهای عملی در راستای کنترل قیمتها صورت پذیرد.

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان اظهار داشت: با توجه به اقتضای شرایط برای تنظیم بازار برنامه ریزی صورت گیرد.

معاون برنامه ریزی استانداری همچنین نقش رسانه ها و مطبوعات را در اطلاع رسانی به مردم در این زمینه مهم ارزیابی و تاکید کرد: در برآورده شدن یا برآورده نشدن نیازهای مردمی باید واقعیات را مد نظر داشت.

وی همچنین لزوم تشدید و تقویت امر بازرسی و نظارت در اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها و تنظیم بازار استان را مورد تاکید قرار داد.

ناصر فخر موحدی ، رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان گلستان در این جلسه اظهار داشت: همچنین علاوه بر گسترش هماهنگی های درون سازمانی ، برنامه ریزی لازم جهت بهره مندی از توان تشکل ها و اتحادیه ها و دستگاه های متولی تولید ، بیش از گذشته فراهم می شود.



وی انجام برنامه ریزی و هماهنگی در تأمین ، توزیع و تنظیم بازار کالاهای اساسی ، حساس و ضروری با تکیه بر توان تولید داخلی در سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را مورد تاکید قرار داد و افزود در این راستا جهت حفظ آرامش بازار و تحقق اهداف موضوعه از همه ظرفیتها بهره گیری می شود.