وزير امورخارجه آمريكا سوريه را هم به دخالت نظامي تهديد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، " كاندوليزا رايس " وزير امورخارجه آمريكا با اشاره به تنش بوجود آمده ميان آمريكا و سوريه خاطر نشان ساخت : " جرج بوش " رئيس جمهوري آمريكا امكانات متعددي را براي مقابله با كشور سوريه در نظر دارد كه در وقت مقتضي آنها را بكار خواهد گرفت .

رئيس جمهوري آمريكا معتقد است كه فشارهاي بين المللي بر سوريه بايد افزايش يابد تا اين كشور به قطعنامه 1559 سازمان ملل جامه عمل بپوشاند.

وزير امورخارجه آمريكا در ادامه سخنان خود با اشاره به حملات تروريستي شبكه القاعده به رهبري اسامه بن لادن در افغانستان و برخي مناطق ديگر افزود : من گمان نمي كنم كه تروريسم بتواند در جهان پيروز شود .

رايس همچنين تصريح كرد : دولت آمريكا استراتژي جديدي براي مقابله با تروريسم و برقراري دمكراسي و ثبات در منطقه خاورميانه دارد .