به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه ریزی انجام شده مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مبنی‌بر نمایش فیلم‌های مستند حاضر در جشنواره فیلم فجر با عنوان "نمایش‌های آسمان آبی" عصر امروز نخستین فیلم مستند "دوبلور ساکت" از این مجموعه به نمایش درمی‌آید.

مستند "دوبلور ساکت" به کارگردانی شاهرخ بحرالعلومی روی پرده می‌رود. این مستند پرتره‌ای درباره "آرشاک غوکاسیان" دوبلور قدیمی سینمای ایران است.

فردا نیز "بانوی مبارز" که مستندی درباره زندگی و فعالیت‌های انقلابی سرکارخانم مرضیه حدیدچی(دباغ) است، روی پرده می‌رود.

پناه برخدا رضایی درباره ساخت این مستند پیش از این به خبرنگار مهر، گفته بود: سوژه این فیلم بود که چهارچوب ساخت را برایمان تعریف کرد. ضمن صحبت‌های سرکارخانم حدیدچی و خاطر‌گویی‌هایی که داشتند ما به سراغ مستند گزارشی رفتیم و دکوپاژها، طراحی ها و حتی استفاده از تصاویر آرشیوی نیز با توجه به این مسئله اتفاق افتاد.

روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه نیز نمایش و نقد و بررسی فیلم مستند "مهرجویی کارنامه چهل ساله" ساخته مانی حقیقی برگزار می‌شود.