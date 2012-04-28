  1. بین الملل
۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۳۱

عرب نیوز بررسی کرد؛

تقابل عربستان سعودی و مصر ؛ آغاز جنگ رهبری میان اعراب

تقابل عربستان سعودی و مصر ؛ آغاز جنگ رهبری میان اعراب

یک روزنامه عربی امروز در تحلیلی تنشهای اخیر میان مصر و عربستان سعودی را ناشی از تلاش قاهره برای احیای نقش گذشته خود در رهبری اعراب دانست که هم اکنون این جایگاه از سوی عربستان سعودی اشغال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عرب نیوز، مصریها معتقدند که هم اکنون در جایگاه اصلی خود که همان رهبری اعراب منطقه است، قرار ندارند و در این میان عربستان سعودی را رقیب خود می بینند.

در این گزارش، تنشهای اخیر میان مصر و عربستان در برخی مسائل دوجانبه ناشی از تلاش قاهره برای قدرت نمایی مجدد میان اعراب منطقه دانسته شده است.

البته عرب نیوز تاکید کرده است : هر کشوری در جهان از جمله مصر برای دیکته کردن قدرت منطقه ای خود به برخی عناصر نیاز دارد که شامل قدرت نظامی، توانمندی اقتصادی، پیشرفت علمی و فرهنگی و فناوری می شود که مصر دارای این عناصر نیز و بلکه نقاط ضعفی هم دارد.

خاطرنشان می شود مقامات سعودی اخیرا برخی فعالان سیاسی مصری را بازداشت کرده اند که این مسئله به روابط دوکشور ضربه زده و سبب بروزاعتراضاتی در قاهره علیه سیاستهای آل سعود شده است.

کد مطلب 1587397

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