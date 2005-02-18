روساي سازمان تبليغات اسلامي كشور در گفت وگو با "مهر" : سبك هاي مختلف برخي مداحي هاي امروز آفتي براي عزاداري هاي امام حسين (ع) است// حفظ سبك اصيل و سنتي عزاداري امري ضروري است

مداح بايد روحيه ظلم ستيزي را در مخاطب تقويت كند

حجت الاسلام اسماعيل قبادي رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان لرستان در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" با تأكيد بر اين كه مداح مي بايست از اطلاعات و آگاهي هاي بالا و كاملي در خصوص ائمه ، عاشورا ، امام حسين(ع) و فلسفه نهضت قيام عاشورا برخوردار باشد ، گفت : مدايح و نوحه هاي مداح مي بايست مستحكم بوده ، شعر مناسب داشته و با اهداف اهل بيت (ع) به طور دقيق همخواني داشته باشد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان لرستان تصريح كرد : مداح بايد عزت ، صلابت و حماسه اهل بيت را به شكلي زيبا بيان كرده و در تنوير افكار عمومي مؤثر واقع شود .

حجت الاسلام قبادي با تأكيد بر اين كه مداح مي بايست روحيه حماسي را در مخاطب زنده كند ، گفت : مداح با رفتار شايسته و عملكرد مناسب به خوبي مي تواند محتواي معارف را مطرح كرده ، بيان كننده اهداف اهل بيت (ع) بوده و عظمت اقدامات آنها را به خوبي تشريح كند .

وي در مورد عزاداري ها و مداحي هاي محرم يادآورشد : مداحان اين ايام بايد از چنان آگاهي و درايتي برخوردار باشند كه بتوانند به خوبي حادثه بي نظير و بي بديل عاشورا را، كه نه قبل و نه بعد از آن مانندش نبوده را، به نحوي شايسته بيان كنند .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان لرستان تصريح كرد : در واقع يك مداح خوب و مناسب مي بايست با ظرافت هنرمندانه خود و بهره گيري از آموزهاي عاشورايي ، روحيه ظلم ستيزي و ايستادگي در مقابل ظالم را در شنوندگان تقويت و بارور كند .

تأثير فعاليت نامطلوب مداحان بسيار مخرب و جبران ناپذير است



حجت الاسلام موسوي اطهر رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كهكيلويه و بويراحمد در گفت و گو با خبرنگارگروه دين و انديشه "مهر"، اظهار داشت : يك مداح مي بايست از تجربه و تسلط كامل برخوردار بوده و با صداي خوش در جلب و جذب مخاطب مفيد و مؤثر عمل كند .

وي با تأكيد بر اين كه اخلاص يك مداح ، به لحاظ رواني نقش بالايي در برقراري ارتباط با مخاطب دارد ، اين خصلت را از شاخصه هاي مداحان اعلام كرد كه مي بايست از آن بهره مند باشند .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كهكيلويه و بوير احمد در ادامه صداقت را خصلتي ديگر براي مداحان اعلام كرد و گفت : يك مداح بايد با صداقت كامل و همچنين خيرخواهي و دلسوزي ، مطالب خود را با بهره گيري از متون و منابع تأييد شده و مستند ، تهيه كرده و واقعيت هاي تاريخي - مذهبي را به شايستگي ، به منظور تأثيرگذاري و سازندگي مثبت در مخاطبان ، براي آنها ارائه كند .

حجت الاسلام موسوي اطهر استفاده از ابزارآلات نامأنوس ، حركات و آداب نامناسب را آسيبي براي مجالس عزاداري اباعبدالله الحسين (ع) عنوان كرد و افزود : لازم است دستگاه ها ونهادهاي مرتبط با موضوع به خوبي بر نحوه فعاليت و عملكرد هيئت هاي مذهبي نظارت داشته و از رفتارها و اعمال سوء برخي هيئت ها جلوگيري كنند .

وي با تأكيد بر اين كه آثار مخرب چنين رفتارهاي سوئي بسيار خسارت بار و جبران ناپذيراست ، يادآورشد : با ارائه كتاب ها وجزوه هاي مستند ، دقيق و صحيح مي توان در ارتقاء آگاهي ها و معلومات مداحان مؤثر واقع شد وشرايطي را ايجاد كرد كه فعاليت مداحان در سازندگي افكار عمومي مثبت و مؤثر باشد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كهكيلويه و بويراحمد با اشاره به اين كه سازمان تبليغات اسلامي نظارتي كلي بر فعاليت هيئت هاي مذهبي و مداحان خواهد داشت ، از چاپ كتابهايي به منظور ارتقاء دانش و بينش مداحان خبر داد و تأكيد كرد : علي رغم تمام اقداماتي كه به صورت پراكنده انجام شده است ، نظارت بر فعاليت اين گروه از ضرورت هايي است كه كم توجهي به آن تأثيرات مخرب و جبران ناپذيري را در پي خواهد داشت .

مداحان نبايد براي ايجاد اندوه در مراسم عزاداري به هر شيوه اي متوسل شوند



سيد حسين گل ميرزاده رئيس اداره تشكل هاي ديني سازمان تبليغات اسلامي استان گيلان در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اظهار داشت : يك مداح خوب و مناسب مي بايست آشنايي حداقل و مختصري با زندگاني معصومين(ع) ، فعاليت ها و اقدامات آنها داشته باشد تا بتواند به نحوي شايسته ، ويژگي هاي اهل بيت (ع) را مطرح كرده ، در ارتقاء شناخت عمومي مؤثر واقع شود .

وي با اشاره به اين كه اخلاق اسلامي يك مداح نيز ضرورت ديگري براي فعالان عرصه مداحي است ، گفت : يك مداح بايد به لحاظ اخلاق ، رفتار و گفتار داراي اخلاقي شايسته و نيكو بوده و با خلق و خو و همچنين رفتار خود ، به خوبي الگويي اسلامي براي مخاطبان باشد .

رئيس اداره تشكل هاي ديني سازمان تبليغات اسلامي استان گيلان خلوص نيت را از ديگر ويژگي هاي لازم براي مداح اعلام و تصريح كرد : يك مداح تنها در شرايطي مي تواند در مخاطبان خود تأثيرمثبت داشته و ذهن و فكر آنها را نسبت به مسائل مختلف روشن كند كه با خلوص نيت ، دلسوزي و بدون شائبه فعاليت داشته باشد .

گل ميرزاده افزود : بي ترديد تواضع ، ويژگي ديگري براي مداحان است كه مي بايست جدي گرفته شده و فعالان عرصه مداحي با فروتني كامل ، بدون چشمداشت مالي فعاليت كنند .

رئيس اداره تشكل هاي ديني سازمان تبليغات اسلامي استان گيلان در ادامه با تأكيد بر اين كه مي بايست ازبكارگيري و استفاده از آهنگ ها و ملودي هاي نامأنوس با عرف جامعه در مراسم هاي عزاداري پرهيز شود ، گفت : استفاده از چنين آهنگ هايي علاوه بر اين كه براي عرف جامعه غير قابل پذيرش است ، در شأن و منزلت اهل بيت(ع) نيز نيست ، بنابراين بسيار شايسته و ضروري است كه براي حفظ حرمت و منزلت اهل بيت (ع) ، با جديت از اين گونه اعمال پرهيز شود .

وي همچنين استفاده وبكارگيري از شعرهاي وزين با بهره گيري از مطالب تاريخي دقيق و صحيح را ضروري اعلام و تصريح كرد : لازم است مداحان از طريق اشعار سودمند و سازنده خود ، زمينه آگاهي بخشي به مخاطبان را فراهم كرده و اطلاعات دقيق و مفيدي را ارائه كنند .

رئيس اداره تشكل هاي ديني سازمان تبليغات اسلامي استان گيلان تصريح كرد : مداحان نمي بايست براي ايجاد حزن و اندوه در مراسم تشكيل شده ، از هر شيوه اي ، حتي نامعقول بهره گرفته و با استفاده از شعرها و آهنگ هاي نامأنوس ، تنها به ايجاد غم و اندوه بيانديشند.

وي تأكيد كرد : مداحان بايد علاوه برايجاد فضايي اندوهبار به مناسبت شهادت امام حسين (ع) و ياران با وفايش ، مي بايست به ترويج و گسترش مباحث ، مباني و تاريخ ديني اسلامي نيز انديشيده ، با توجه به اين موارد برنامه ريزي و فعاليت كنند .

اشعار مداحان بايد با واقعه كربلا و آن دوره زماني هماهنگ باشد

حجت الاسلام سيد محمد فخري رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان آذربايجان غربي در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : اخلاص مهم ترين ويژگي مداح است كه بدون توجه به آن ، هرگز نمي توان فعاليت مؤثر ، مثبت و ارزنده اي داشت .

وي تسلط به ابعاد مختلف زندگي ، حالات ، اعمال ، رفتار و فعاليت هاي اهل بيت (ع) را از ديگر شرايط لازم براي مداح عنوان كرد و گفت : براي رسيدن به اين تسلط و آگاهي ، مطالعه كتاب هاي مربوط به زندگي امامان معصوم و به ويژه تاريخ عاشورا مي تواند كارگشا بوده و مداح را در ارتقاء اطلاعات مربوط به وقايع آن دوران كمك خواهد كرد .

حجت الاسلام فخري با اعلام اين كه رعايت و پايبندي دقيق و كامل به شئون اسلامي ، ويژگي ديگري براي مداحان است ، افزود : يك مداح بايد الگوي مناسبي براي مخاطبان خود باشد و به همين دليل نيز مي بايست تمامي موارد اخلاقي ، رفتاري و گفتاري اسلامي را به دقت رعايت كرده ، نمودي عيني از يك فرد اسلامي باشد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان آذربايجان غربي در ادامه ، بهره گيري از آلات موسيقي غير متعارف را تنها در صورتي مجاز اعلام كرد كه در چارچوب شريعت اسلام بوده و به گونه اي باشد كه منافاتي با شرع و عرف جامعه نداشته باشد .

وي همچنين با تأكيد بر ضرورت رعايت حدود شرعي ، استفاده و بكارگيري اشعار و الفاظ سنتي و مطابق با شرايط و زمان عاشورا را يادآورشد و گفت : اشعار مداحان بايد با واقعه كربلا و آن دوره زماني به خوبي هماهنگ بوده ، منافاتي با حال و هواي مربوط به عاشورا نداشته باشد .

حجت الاسلام فخري در مورد نوع عملكرد برخي مداحان كه امام حسين (ع) را مظلوم معرفي مي كنند ، گفت : مظلوميت صفت پسنديده اي است ، در واقع مظلوم كسي است كه حقش را ظالمان پايمال كرده باشند و امام حسين (ع) نيز فردي است كه حقش توسط يزد ضايع شد .

وي با تأكيد بر اين كه در اين جا مظلوم بودن به معناي ضعيف بودن نيست ، افزود : مظلوميت امام حسين (ع) به هيچ عنوان به معناي ضعيف بودن وي نيست ، به تعبير بهتر مظلوميت صفتي است كه در مقابل ظالم قرار مي گيرد و ويژگي ارزشمندي است .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان آذربايجان غربي تصريح كرد : البته بسيار به جا و ضروري است كه در ميان مطالبي كه از سوي مداحان عنوان مي شود ، شجاعت و همچنين فلسفه قيام عاشورا به خوبي تشريح و براي مخاطبان بازگو شود .

وي اين اقدام را در راستاي تنوير و سازندگي افكار عمومي بسيار ارزنده عنوان كرد و گفت : چنانچه مداحان در اعمال و بيان مطالب خود دقت نظر لازم را داشته باشند ، مي توانند تأثير مثبتي داشته و در غير اين صورت ، عملكرد منفي آنها تأثيرات مخرب و جبران ناپذيري در پي خواهد داشت .

حفظ سبك اصيل و سنتي عزاداري هاي امام حسين (ع) امري ضروري است



علي خادمي معاون سازمان تبليغات اسلامي استان مركزي در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اظهار داشت : در گذشته مداحي به شكل امروز نبود ، در واقع مداحي به سبك حاضر در كشور ما از سابقه طولاني برخوردار نيست .

وي افزود : در گذشته كساني بودند كه به اصطلاح خودشان با پامنبري جلسه را گرم مي كردند اما رفته رفته ، عملكرد اين گروه مستقل شده و شكل امروزي را به خود گرفت .

خادمي با اشاره به ضرورت ساماندهي مداحان ، گفت : اگر بتوانيم شعرها و مديحه هاي مداحان را با مضامين و مفاهيم اصلي منطبق كنيم ، اين اقدام در سازندگي جامعه بسيار كارساز و مؤثر خواهد بود .

معاون سازمان تبليغات اسلامي سازمان تبليغات اسلامي استان مركزي در ادامه به برخي آسيب هايي كه به مجالس عزاداري امام حسين (ع) و فعاليت مداحان وارد شده است ، گفت : به تازگي ديده مي شود كه مداحان از اشعار و حتي آهنگ هايي ناموزون استفاده مي كنند و برخي مواقع از اين نيز فراتر رفته ، از سبك هاي پاپ براي اشعار و موسيقي هاي عزاداري استفاده مي شود .

وي با تأكيد بر ضرورت پرهيز از ادامه اين روند و بازگشت به سبك اصيل و سنتي عزاداري هاي امام حسين (ع) ، تصريح كرد : چنانچه در اسرع وقت و به شيوه اي مطلوب با اين شيوه ها مقابله نشود ، مشكلات بسياري به واسطه اين گونه مجالس ايجاد مي شود كه جبران آنها به سادگي ممكن نخواهد بود .

خادمي با اشاره به اين كه برنامه ريزي و ايجاد سازوكارهاي اوليه به منظور كنترل و نظارت بر فعاليت مجالس عزاداري و عملكرد مداحان امري ضروري و اجتناب ناپذير است ، گفت : سازمان تبليغات اسلامي براي فعاليت در اين زمينه، كلاس هاي آموزشي متعددي را براي مداحان دارد و در تلاش هستيم تا جامعه مداحان را به شيوه اي صحيح و مقبول ، به ارتقاء علمي لازم رسانده و به شيوه فعاليت آنها شكلي مناسب دهيم .

وي با تأكيد بر اين كه بايد براي مداحان تشكلي واحد تشكيل و انسجام لازم ايجاد شود ، گفت : براي آن كه سازمان تبليغات اسلامي بتواند بر اعمال اين گروه نظارت داشته ، راهكارها و شيوه هاي صحيح را به آنها يادآورشده و ضعف ها و اشكالات را متذكر شود ، مي بايست شرايط به نحوي مطلوب تغيير كرده ، مداحان ، ضمن اطلاع از مديريتي كه دارند ، از مسئوليت سنگين خود به خوبي مطلع بوده ، با حساسيت و دقت نظر لازم فعاليت كنند .

معاون سازمان تبليغات اسلامي استان مركزي با يادآوري اين كه در حال حاضر برخي مداحان به تملق گويي پرداخته و مطالب غير واقع را براي عموم بازگو مي كنند ، ضرورت توجه و نظارت به موارد مخرب مجالس عزاداري را يادآور شد .

خادمي تأكيد كرد : اگر هر چه سريعتر در راستاي رفع آسيب هاي موجود اقدام نكنيم ، خوراك ناسالم و نامطلوب در اختيار مخاطب قرار گرفته و تأثيرات مخرب اين تغذيه مسموم ، جبران ناپذير خواهد بود .

سبك هاي مختلف برخي مداحي هاي امروز آفتي براي عزاداري هاي امام حسين (ع) است

حجت الاسلام علي نعمت الهي رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان بوشهر در گفت وگو با خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر"، اظهار داشت :عزاداري خوب ، مناسب و در شأن اهل بيت ، از جمله مهم ترين مواردي است كه مداح بايد به هنگام فعاليت ، به آن توجه داشته باشد .

نعمت الهي سبك هاي مختلف برخي مداحي هاي امروز را آفتي براي عزاداري هاي امام حسين (ع) اعلام كرد و گفت : در گذشته هر كسي نمي توانست در مدح اهل بيت نوحه سرايي كند ، در واقع كساني كه به روضه خواني و مديحه سرايي در اين زمينه مي پرداختند به لحاظ علمي و اجتماعي در مقام بالايي قرار داشتند كه متأسفانه اين امر امروز مورد توجه قرار نمي گيرد.

وي با اشاره به اين كه مداحي كه در مورد اهل بيت سخن مي گويد بايد داراي شرايط و ويژگي هاي خاصي باشد ، افزود: اخلاص اولين و مهم ترين خصلتي است كه مداح مي بايست از آن بهره مند باشد ، بايد دانست كه اخلاص در اعمال و گفتار شرط اصلي ماندگاري است و با توجه به آن مي توان تأثيرگذاري مناسب را در مخاطب داشت .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان بوشهر پرهيز از ريا را خصلتي ديگر براي مداح اعلام كرد و گفت : مداح مي بايست مطالب مستند و دقيق را با استفاده از منابع تاريخي و تأييد شده جمع آوري و در اختيار مخاطب قرار دهد .

حجت الاسلام نعمت الهي پرهيز از بازي بيش از اندازه با احساسات عمومي را ضرورتي ديگر عنوان و تصريح كرد : در برخي موارد ديده مي شود مداحان براي تأثيرگذاري شديد در مخاطب ، از الفاظ ، عبارات و مطالب غير واقع استفاده كرده و تلاش مي كنند تا با بيان آنها ، مخاطبان را به شدت منقلب و محزون كنند كه اين شيوه عملكرد به هيچ عنوان مورد تأييد نبوده و نتايج نامطلوبي در پي خواهد داشت .

وي با تأكيد بر مقام شامخ و بالاي ائمه ، ضرورت بهره گيري مداحان از منابع علمي - تاريخي دقيق و مستند را يادآورشد و گفت : مطالبي كه مداحان بيان مي كنند نبايد ساخته و پرداخته ذهن آنها و در واقع "من درآوردي" باشد ، بلكه مداح بايد با حساسيت و توجه بالا، از شعر شعراي معتبري كه با استناد به منابع تأييد شده ، شعر خود را سروده اند ، استفاده كنند .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان بوشهر با اشاره به اين كه برگزاري دوره هاي آموزشي يكي از راه هاي افزايش اطلاعات و ارائه آگاهي ها و مطالب لازم به مداحان است ، ضرورت دقت و توجه بر مجالس عزاداري را يادآورشد و گفت : عزاداري ها نبايد به سمت ساده انگاري پيش روند بلكه مي بايست با توجه و دقت نظر لازم، از اين مجالس براي بيان اهداف قيام امام حسين (ع) و درسهايي كه مي توان از آن گرفت استفاده كرد .