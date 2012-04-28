تشکیل 22 پرونده تخلف صنفی در بستک/ افزایش قیمتها قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعتی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور مقابله با افراد سودجو و فرصت طلبی که با بهانه های مختلف اقدام به گرانفروشی و افزایش قیمت کالا و خدمات مورد نیاز مردم می کنند، نظارت بر واحدهای صنفی به طور مستمر ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: در دور جدید بازرسیها از واحدهای صنفی در شهرستان بستک 60 مورد بازرسی انجام و 22 مورد تخلف صنفی کشف شده است.

وی افزود: در این ارتباط 22 پرونده توسط تعزیرات حکومتی تشکیل که ارزش ریالی این پرونده ها شش میلیون و 792 هزار ریال است.

فرماندار بستک بیان داشت: هیچگونه افزایش قیمتی به هیچ بهانه ای قابل پذیرش نیست و با کسانی که قصد سوء استفاده و سوجویی را دارند به شدت مقابله خواهد شد.

قناعتی عنوان کرد: نانوایی ها، مراکز خدماتی و خصوصاً صنوفی که کالاهای اساسی مردم را تأمین می کنند به صورت ویژه شامل این نظارتها و بازرسی ها خواهند شد.

وی تاکید کرد: فضا سازی روانی و ایجاد جو التهاب به منظور افزایش قیمتها توسط عده ای سودجو انجام می شود که مردم باید با هوشیاری تخلفات صنفی واحدهای متخلف را به ستاد تنظیم بازار شهرستان بستک اعلام تا به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد.

شماره پیامک 09174546190 فرماندار شهرستان بستک برای دریافت مستقیم پیامکهای مردم در خصوص اعلام نظرات ، پیشنهادات، انتقادات و شکایات مردمی همچنان فعال است و مردم می توانند از طریق ارسال پیامک به این سامانه مستقیماً مطالب خود را با فرماندار شهرستان بستک در میان بگذارند.