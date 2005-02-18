در جناح اصولگرا كسي به فكر مصادره آبادگران نيست // جنگ رواني برخي احزاب عليه اصولگرايان نقض منشور احزاب است

بهروزي در گفت وگو با خبرنگار سياسي مهر، با اشاره به اينكه احزاب و صاحبنظران سياسي داراي سلائق مختلفي هستند، گفت: جمع كردن هركدام از نظراتي كه مطالعه و تحقيق شده و ازسوي يك تشكل بيرون مي آيد و همچنين رسيدن به گزينه اي واحد كار ساده اي نيست، زيرا كه نياز به بحث و گفت وگو و توجيه دارد.

وي اضافه كرد: مقبوليت عامه و توجه به افكار عمومي مقوله اي قابل توجه در رسيدن به كانديداي واحد مي باشد و لحاظ كردن اين موارد هم مشكل است و هم مسئوليت شرعي و اجتماعي براي تصميم گيران دارد و با توجه به اين پارامترها نبايد انتظار داشت كه كانديدا هرچه زودتر معرفي شود، ضمن اينكه اصولگرايان خود مايل هستند كه هرچه زودتر كانديدا مشخص شود نه معرفي.

بهروزي گفت: اگر كانديدا مشخص شود و احزاب و گروهها بتوانند زمينه سازي و برنامه سازي تبليغاتي داشته باشند مطلوب است، اما در جاهايي نمي توان عجله كرد و هرچه ما حساب شده تر و با ضريب اطمينان بالاتري كانديداي خود را مشخص كنيم، بهتر هست.

وي درخصوص مباحثي پيرامون به نتيجه نرسيدن جناح اصولگرا براي معرفي كانديداي نهايي گفت: اينكه رقبا با تبليغات سوء در عرصه انتخابات جنگ رواني ايجاد كنند، منصفانه نيست و قاعده رقابت سياسي سالم را بهم مي زند.

بهروزي با اشاره به تهيه منشور وفاق در خانه احزاب گفت: اين منشور با نظر همه احزاب امضاء شد و تمامي اين احزاب تاثيرگذار نيز منشور را امضاء كردند. در آن منشور آمده است كه تخريب افراد و احزاب ممنوع هست و كساني كه اين قبيل تبليغات سوء را بر عليه يك جناح و يك جريان انجام مي دهند، خلاف منشور وفاق كه امضاء كرده اند، عمل مي كنند.

دبيركل جامعه زينب با اشاره به وجود اختلاف سليقه در همه جريانهاي كشور گفت: حداقل، جبهه پيروان و جامعه زينب تصميم دارند كه به يك كانديداي واحد برسيم زيرا كه براي ما حفظ جريان فكري اصولگرا بسيار مهم است و به همين دليل هم به هركسي كه بيشترين راي را در بين احزاب و مقبوليت را در ميان مردم داشته باشد، راي خواهيم داد.

بهروزي با تاكيد بر اينكه جبهه پيروان قطعا با شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب براي معرفي كانديداي نهايي به نتيجه مي رسد، گفت: جناح اصولگرا بايد به وحدت نظر برسد و ما در جبهه پيروان اين آمادگي را داريم زيرا همه كساني كه ازسوي جريان اصولگرا مطرح هستند، قابل قبول مي باشند.

وي در اين خصوص كه آبادگران از يك سو، شوراي هماهنگي ازسوي ديگر و جبهه پيروان نيز جاي ديگر مطرح هستند و برخي گمان مي كنند كه اين نشان از انشقاق ميان اصولگرايان است، گفت: ما اصلا آبادگران نداريم، آبادگران به عنوان يك گروه و جريان و تشكل حزبي وجود خارجي ندارند، بلكه كساني از جريان اصولگرا وارد شوراي شهر و مجلس شدند با تابلوي آبادگران بودند.

بهروزي با اشاره به اينكه آبادگران فقط شعاري انتخاباتي بود، گفت: چون آبادگران شعاري است كه اصولگرايان مطرح كردند كسي نمي تواند آن را به نفع خود مصادره كند.