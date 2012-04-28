برگزاری 400 دوره آموزش امداد و کمک های اولیه در هلال احمر مازندران

مهدی ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری 178 دوره آموزش مهارتهای داوطلبی، 17 دوره آموزش کوتاه مدت و ضمن خدمت ویژه کارکنان،‌28 دوره آموزش عمومی امداد،‌31 دوره آموزش عمومی نجات، 16 دوره آموزش های تخصصی امداد و نجات ، میزبانی دو دوره تربیت مربی کشوری و یک دوره آموزشی آشنایی با نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر و استراتژی 2020 از دیگر اقدامات این جمعیت در سال گذشته بوده است.

وی در خصوص ارائه آموزش های مبتنی بر نیازهای محلی گفت: با برنامه ریزی های بعمل آمده بیش از 15 هزار و 308 نفر در حوزه های مختلف اعم از روستایی و شهری این آموزش ها را فرا گرفتند.

ولی پور، راه اندازی مرکز آموزش عالی هلال مازندران را که در دو رشته امداد سوانح و آتش نشانی و اطفای حریق دارای 94 نفر دانشجو بوده را از اقدامات حوزه آموزش این جمعیت در سال گذشته اعلام کرد.

وی گفت: پیگیری اهدای زمین 50 هکتاری در خلیل شهر، زمین 30 هکتاری در سوادکوه برای احداث مراکز آموزش های تخصصی امداد و نجات شمال کشور، ارائه طرح تشکیل باشگاه مربیان و ساخت و برپایی دیواره صخره نوردی در مرکز استان و امضای چند تفاهمنامه با دستگاههای اجرایی استاناز دیگر اقدامات این جمعیت در حوزه آموزش در سال گذشته بوده است.

سرپرست جمعیت هلال احمر مازندران گفت: برنامه ریزی و توسعه آموزش های امدادی، محور تمامی فعالیت های این جمعیت بوده و در سال جدید برنامه های متنوعی برای ارتقای شاخصه های کمی و کیفی آموزش درتمامی سطوح اعم از ادارات و کارخانجات و مناطق روستایی و شهری اجرا خواهد شد.