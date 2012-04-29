به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین مرحله از اردوی نفرات منتخب تیم ملی در رده سنی نوجوانان و جوانان در کمپ های تیم های ملی برگزار شد که میلاد جلیلوند بدمینتون باز یزدی نیز در این اردو حضور داشت.

در این اردوی منتخب 10 بدمینتون باز به مدت پنج روز زیر نظر "نوا آرمادا" سرمربی اندونزیایی تیم ملی به تمرین پرداختند.

این بازیکنان پس از تمرین در اردوی تیم ملی، برای مراحل بعد اردو و مسابقات مورد ارزیابی قرار می گیرند.

کسب مقام اول مسابقات تنیس روی میز یزد توسط بازیکن مهریزی



محمد زین العابدینی در دور دوم مسابقات تنیس روی میز جوانان شهرستان یزد به مقام اول دست یافت.



در این مسابقات که با حضور 14 بازیکن در سالن شهید مدیری یزد برگزار شد، زین العابدینی که در مرحله گروهی دوم شده بود در مرحله حذفی مقتدر ظاهر شد و در دو بازی دشوار، مهدی خوش خبر و رامین هاشم بیگی را با نتیجه 3 به 2 شکست داد و به فینال رسید.

این بازیکن مهریزی در بازی فینال مقابل حمید دهقان قرار گرفت و او را شکست داد و بر سکوی نخست ایستاد.

در دیدار برای کسب مقام سوم هم امیرمحمد یوشنی بر رامین هاشم بیگی غلبه کرد و سوم شد.



کسب مقام سوم تیمی سابریست یزدی در مسابقات شمشیربازی آسیا



سابریست یزدی به همراه تیم ملی شمشیربازی کشورمان به مقام سوم تیمی مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه دست یافت.

رقابت های شمشیربازی قهرمانی آسیا و اقیانوسیه با حضور ورزشکارانی از سراسر این دو قاره به میزبانی واکایاما ژاپن برگزار شد که و در رقابت های مسابقات اسلحه سابر، محمد فتوحی شمشیرباز یزدی به همراه مجتبی عابدینی، سید علی پاکدامن و حمیدرضا طاهرخانی در این بخش حضور یافتند و توانستند در ابتدا با نتیجه 45 بر 33 تیم قدرتمند قزاقستان را شکست دهند و در جمع چهار تیم برتر آسیا قرار گیرند.

در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها نیز با اختلاف تنها یک امتیاز با نتیجه 45 بر 44 بازی را به چین واگذار کردند و راهی دیدار رده بندی شدند و که در این مرحله نیز موفق شدند با شکست سنگین تیم هنگ کنک در جایگاه سوم اسیا واقیانوسیه قرار گیرند و به گردن آویز برنز دست یابند.

با برگزاری رقابت های تیمی سابر پرونده مسابقات شمشیربازی قهرمانی اسیا و اقیانوسیه بسته شد.