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۳۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۰:۵۳

عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي در گفت وگو با "مهر ":

آمدن قاليباف هم مطرح است // هاشمي رفسنجاني آماده باش است// اجماع در كوتاه مدت براي هيچ جناحي امكان ندارد

حميد رضا ترقي عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي گفت: وحدت بين ملي مذهبي ها و مشاركت، پيامهاي مناسبي براي افكار عمومي جامعه دارد كه مردم بتوانند در تشخيص ديدگاهها و موضع گيريهاي جريانات سياسي و وزن كردن گروههاي سياسي داخل كشور بهتر تصميم گيري نمايند .

حميدرضا ترقي عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي در گفت وگو با خبرنگار سياسي مهر در خصوص پررنگ ترشدن حضور هاشمي رفسنجاني در انتخابات رياست جمهوري، گفت : از نظر ما شرايط تغيير نكرده است؛ آقاي هاشمي رفسنجاني تا زمان انتخابات و ثبت نام، مسايل را مورد بررسي قرار مي دهد و با درنظر گرفتن  شرايط و در صورت پديد آمدن شرايط مد نظر وي، شايد وارد عرصه شود.

ترقي گفت :  نيامدن آقاي رفسنجاني منتفي نيست و آمدن وي نيز به پديد آمدن شرايط ويژه و خاص بستگي دارد  و تا زمان ثبت نام و تبليغات، آقاي هاشمي در حال آماده باش بسر مي برند.

عضو شوراي مركزي  جبهه مشاركت درباره اينكه تا چه ميزان امكان دارد شوراي هماهنگي و گروههاي اصولگرا در خصوص كانديداي مقبول به نتيجه برسند، گفت: يقينا امكان اين مساله وجود دارد و در حال فراهم شدن است ولي نياز به زمان دارد و در فرصتهاي كوتاه امكان نيست، بلكه بايد فرآيند اين مساله بطور كامل طي شود و بر روي مختصات كانديداها و پايگاه اجتماعي آنها در جامعه بحث و بررسي شود.

وي در خصوص حمايت ملي مذهبي ها از جبهه مشاركت گفت:  خيلي خوب است كه اين دو با همديگر به توافق برسند. از نظر ما، وحدت بين ملي مذهبي ها و مشاركت، پيامهاي مناسبي براي افكار عمومي جامعه دارد كه مردم بتوانند در تشخيص ديدگاهها و موضع گيريهاي جريانات سياسي  و وزن كردن گروههاي سياسي داخل كشور بهتر تصميم گيري نمايند.

ترقي  در زمينه آمدن قاليباف، گفت : آمدن وي نيز مطرح است و در خصوص آمدن وي صحبت شده است.

کد مطلب 158746

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