آمدن قاليباف هم مطرح است // هاشمي رفسنجاني آماده باش است// اجماع در كوتاه مدت براي هيچ جناحي امكان ندارد

حميدرضا ترقي عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي در گفت وگو با خبرنگار سياسي مهر در خصوص پررنگ ترشدن حضور هاشمي رفسنجاني در انتخابات رياست جمهوري، گفت : از نظر ما شرايط تغيير نكرده است؛ آقاي هاشمي رفسنجاني تا زمان انتخابات و ثبت نام، مسايل را مورد بررسي قرار مي دهد و با درنظر گرفتن شرايط و در صورت پديد آمدن شرايط مد نظر وي، شايد وارد عرصه شود.

ترقي گفت : نيامدن آقاي رفسنجاني منتفي نيست و آمدن وي نيز به پديد آمدن شرايط ويژه و خاص بستگي دارد و تا زمان ثبت نام و تبليغات، آقاي هاشمي در حال آماده باش بسر مي برند.

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت درباره اينكه تا چه ميزان امكان دارد شوراي هماهنگي و گروههاي اصولگرا در خصوص كانديداي مقبول به نتيجه برسند، گفت: يقينا امكان اين مساله وجود دارد و در حال فراهم شدن است ولي نياز به زمان دارد و در فرصتهاي كوتاه امكان نيست، بلكه بايد فرآيند اين مساله بطور كامل طي شود و بر روي مختصات كانديداها و پايگاه اجتماعي آنها در جامعه بحث و بررسي شود.

وي در خصوص حمايت ملي مذهبي ها از جبهه مشاركت گفت: خيلي خوب است كه اين دو با همديگر به توافق برسند. از نظر ما، وحدت بين ملي مذهبي ها و مشاركت، پيامهاي مناسبي براي افكار عمومي جامعه دارد كه مردم بتوانند در تشخيص ديدگاهها و موضع گيريهاي جريانات سياسي و وزن كردن گروههاي سياسي داخل كشور بهتر تصميم گيري نمايند.

ترقي در زمينه آمدن قاليباف، گفت : آمدن وي نيز مطرح است و در خصوص آمدن وي صحبت شده است.