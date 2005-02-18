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۳۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۱:۱۱

با همكاري مشترك ايران و عراق:

مرز شلمچه و ساير مبادي ورودي عراق بسته است // زائران از 6 اسفند و فقط با ويزاي سفارت عراق حق تردد دارند

دولت موقت عراق همزمان با ايام سوگواري سالار شهيدان حضرت امام حسين (ع) مرزهاي خود با ايران را تا روز 6 اسفند بست .

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر از شلمچه، عراق همچنين مرزهاي خود با ايران بويژه در مهران ، خسروي و شلمچه را با نيروهاي پشتيباني پليس مرزي تقويت كرده است .

فرماندار خرمشهر با تاييد بسته شدن مرز شلمچه گفت: هم ما وهم دولت عراق از تردد در مرز بشدت جلوگيري خواهيم كرد واين موضوع تا 6 اسفند ادامه دارد .

فرماندار خرمشهر افزود: بعد از اين تاريخ سفر به عراق  وزيارت عتبات عاليات فقط با اخذ ويزا از سفارت عراق از ايران امكان پذير خواهد بود . يك مقام انتظامي در استان خوزستان نيز به خبرنگار ما گفت: با شدت عمل مقامات انتظامي ايران وعراق از سفرهاي غير قانوني به عراق بشدت جلوگيري و كاهش پيدا كرده است .

فرماندار خرمشهر همچنين از عموم هموطنان خواست تا براي سفر به عراق با توجه به ممنوعيت هاي اعلام شده از سفر به خرمشهر جدا خودداري كنند.

کد مطلب 158748

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