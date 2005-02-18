وزير دفاع فرانسه خواستار افزايش فشارها بر ايران شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، ميشل اليوت ماري وزير دفاع فرانسه مدعي شد : ايران به علت توسعه برنامه هسته اي خود به يك خطر تبديل شده است .



وي درعين حال ، خواستار ادامه راه هاي ديپلماتيك براي حل پرونده هسته اي ايران شد.



وزير دفاع فرانسه در برنامه اي كه تلويزيون سراسري ال سي بي و راديو فرانس اينفو پخش مي كرد، گفت : در حقيقت خطر ايران وجود دارد واين علتي است كه اروپايي ها را وادار به دخالت كرده است و ما پيشرفت هايي را از سوي ايران شاهد هستيم و اين پيشرفت به دقت مورد بررسي قرار مي گيرد .



وي افزود : ما موافق بوديم كه ايران به برنامه هسته اي غيرنظامي دست يابد و آمادگي خود را براي كمك به اين كشور درتوسعه اين برنامه اعلام كرديم و در ازاي آن ايران هم بايد از توسعه برنامه اي كه بتواند آن را براي توليد سلاح بكار ببرد كناره گيري كند هر چند نظارت بر اين كشور از سوي سازمان هاي بين المللي امكان دارد.



وزيردفاع فرانسه گفت : اين چيزي است كه ما را واقعا نگران مي كند وضرورت دارد كه فشارهاي بيشتري بر ايران وارد شود، به اعتقاد من در سطح ديپلماتيك اين فشارها بر ايران اعمال مي شود و مناسبت است فضاي بيشتري براي راه هاي ديپلماتيك فراهم شود .



