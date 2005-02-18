دولت موقت عراق تدابير امنيتي را در كربلا تشديد كرد

به گزارش خبرنگار مهر از كربلا دولت موقت عراق نيروهاي امنيتي ، استانداري كربلا، گارد ملي و پليس اين كشور را موظف كرده است تا به شدت از بروز وتكرار حوادث سال گذشته اين شهر درايام عاشوراي حسيني جلوگيري كند . چهار گردان گارد ملي و تعداد زيادي از افراد پليس و نيروهاي امنيتي عراق به كربلا اعزام شده اند تا در برقراري امنيت ايام سوگواري حسيني مشاركت داشته باشند.

دولت موقت عراق با ممنوع كردن تردد اتومبيل ها از ورود و خروج خودروها نيز جلوگيري مي كند بازديد شديد بدني و استفاده از تجهيزات الكترونيكي براي بالا بردن ضريب امنيتي از سوي نيروهاي نظامي ، انتظامي و امنيتي عراق در كربلا اعمال مي شود. بسياري از مردم عراق هم اكنون با پاي پياده رهسپار سرزمين نينوا براي بزرگداشت حماسه دشت كربلا هستند.