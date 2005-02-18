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۳۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۱:۱۳

با نزديك شدن به روزهاي تاسوعا و عاشورا

دولت موقت عراق تدابير امنيتي را در كربلا تشديد كرد

با فرا رسيدن روزهاي تاسوعا وعاشورا، دولت موقت عراق تدابير امنيتي را در كربلا تشديد كرد.

به گزارش خبرنگار مهر از كربلا دولت موقت عراق نيروهاي امنيتي ، استانداري كربلا، گارد ملي و پليس اين كشور را موظف كرده است تا به شدت از بروز وتكرار حوادث سال گذشته اين شهر درايام عاشوراي حسيني جلوگيري كند . چهار گردان گارد ملي و تعداد زيادي از افراد پليس و نيروهاي امنيتي عراق به كربلا اعزام شده اند تا در برقراري امنيت ايام سوگواري حسيني مشاركت داشته باشند.

 دولت موقت عراق با ممنوع كردن تردد اتومبيل ها از ورود و خروج خودروها نيز جلوگيري مي كند بازديد شديد بدني و استفاده از تجهيزات الكترونيكي براي بالا بردن ضريب امنيتي از سوي نيروهاي نظامي ، انتظامي و امنيتي عراق در كربلا اعمال مي شود. بسياري از مردم عراق هم اكنون با پاي پياده رهسپار سرزمين نينوا براي بزرگداشت حماسه  دشت كربلا هستند.

کد مطلب 158751

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