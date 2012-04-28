  1. ورزش
۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۵۱

گزارش خبرنگار مهر از ازبکستان/

رقابتهای تیمی قرعه‌کشی شد / ایران با ژاپن همگروه شد

رقابتهای تیمی قرعه‌کشی شد / ایران با ژاپن همگروه شد

تیم ملی جودو کشورمان در رقابتهای تیمی قهرمانی آسیا در دومین دیدار به مصاف ژاپن قهرمان جهان می‌رود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تاشکند، رقابتهای انفرادی عصر امروز به پایان می رسد و از صبح فردا رقابتهای تیمی با حضور 19 تیم در دو بخش بانوان و آقایان برگزار می شود. قرعه کشی این مسابقات ظهر امروز شنبه در سالن مسابقات انجام شد و طی آن تیم ملی کشورمان رقبای خود را شناخت.

در بخش مردان 10 تیم حضور دارند که  که تیم ایران در گروه دوم با ژاپن، ازبکستان، قرقیزستان و افغانستان همگروه شد. در بالای جدول  و گروه یک هم هم تیم های چین تایپه، قراقستان، کره جنوبی، مغولستان و حضور خواهند داشت.

براساس برنامه اعلام شده تیم ایران در اولین پیکار خود با افغاستان مبارزه می کند و در صورت برتری به مصاف ژاپن خواهد رفت. برنده دیدار ازبکستان و قرقیزستان هم به مصاف تیم برتر این دو مبارزه خواهد رفت.

در بخش بانوان هم 9 تیم حضور دارند که کره شمالی، ازبکستان، چین، مغولستان و قزاقستان در گروه یک، ژاپن، قرقیزستان، کره جنوبی و چین تایپه در گروه دوم به رقابت می پردازند.

بیستمین دوره رقابتهای جودو قهرمانی آسیا عصر امروز شنبه در بخش انفرادی به پایان می رسد و مسابقات تیمی فردا دوشنبه برگزار می شود.

کد مطلب 1587525

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