به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تاشکند، رقابتهای انفرادی عصر امروز به پایان می رسد و از صبح فردا رقابتهای تیمی با حضور 19 تیم در دو بخش بانوان و آقایان برگزار می شود. قرعه کشی این مسابقات ظهر امروز شنبه در سالن مسابقات انجام شد و طی آن تیم ملی کشورمان رقبای خود را شناخت.

در بخش مردان 10 تیم حضور دارند که که تیم ایران در گروه دوم با ژاپن، ازبکستان، قرقیزستان و افغانستان همگروه شد. در بالای جدول و گروه یک هم هم تیم های چین تایپه، قراقستان، کره جنوبی، مغولستان و حضور خواهند داشت.

براساس برنامه اعلام شده تیم ایران در اولین پیکار خود با افغاستان مبارزه می کند و در صورت برتری به مصاف ژاپن خواهد رفت. برنده دیدار ازبکستان و قرقیزستان هم به مصاف تیم برتر این دو مبارزه خواهد رفت.

در بخش بانوان هم 9 تیم حضور دارند که کره شمالی، ازبکستان، چین، مغولستان و قزاقستان در گروه یک، ژاپن، قرقیزستان، کره جنوبی و چین تایپه در گروه دوم به رقابت می پردازند.

بیستمین دوره رقابتهای جودو قهرمانی آسیا عصر امروز شنبه در بخش انفرادی به پایان می رسد و مسابقات تیمی فردا دوشنبه برگزار می شود.