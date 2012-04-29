رستم قاسمی در گفتگو با مهر با اشاره به ضرورت حمایت بیشتر از پیمانکاران و سازندگان داخلی صنایع نفت و گاز کشور در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، گفت: اخیرا لایحه پیشنهادی تاسیس صندوق حمایت از سازندگان داخلی صنعت نفت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه با تصویب کلیات تاسیسات این صندوق امکان حمایت بیشتر از سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت و گاز فراهم می شود، تصریح کرد: پیش بینی می شود به زودی نتایج نهایی تاسیس صندوق حمایت از سازندگان تجهیزات صنعت نفت اعلام شود.

این عضو کابینه دولت دهم همچنین خواستار کاهش واردات برخی از اقلام و کالاهای نفت و گاز از خارج کشور شد و افزود: مجموعه وزارت نفت و تولیدکنندگان داخلی باید خود را قانع کنند که به جای واردات، از کالا و تجهیزات ساخت داخل استفاده کنند.

به گفته این مقام مسئول قطعا خرید داخلی کالا و تجهیزات نفت و گاز بزرگترین حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت خواهد بود.

وی با یادآوری اینکه با وجود تحریمها هم اکنون بخش عمده تجهیزات و کالاهای اساسی و مورد نیاز صنعت نفت توسط سازندگان و تولیدکنندگان داخلی تامین می شود، تاکید کرد: پیش بینی می شود تا پایان برنامه پنجم توسعه بیش از 80 درصد کالاهای مورد نیاز صنایع نفت و گاز توسط سازندگان داخلی تامین شود.

وزیر نفت همچنین در آخرین نشست خبری خود (فروردین ماه 1391) با بیان اینکه کالاهای ساخت داخلی نسبت سازندگان شرق اسیا مشکل کیفیت ندارد، گفته است: اخیرا دستوراتی در سطح وزارت نفت صادر کرده‌ام که حتی کالاهای داخلی با کیفیت پایین تر از کشورهای شرق آسیا هم در صنعت نفت مورد استفاده قرار بگیرد.

به گزارش مهر، در سالجاری وزارت نفت منشوری چندین ماده ای به منظور تسریع در ساخت و تولید کالاهای مورد نیاز صنایع نفت و گاز صادر کرده است که پیش بینی می ود با اجرای کامل این منشور امکان توسعه ساخت داخلی تجهیزات و کالاهای نفتی فراهم شود.

در حال حاضر به طور متوسط سالانه حدود 30 میلیارد دلار انواع کالا و تجهیزات در طرحهای مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور مورد استفاده قرار می گیرد که پیش بینی می شود تا پایان سالجاری سهم داخل از فروش کالا به وزارت نفت از مرز 12 میلیارد دلار عبور کند.