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۳۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۲:۱۱

در گفت وگوي اختصاصي با "مهر" عنوان شد:

اعتراض شديد آيت الله معرفت به توزيع گسترده شمايل نگاري ائمه اطهار(ع)

آيت الله معرفت نسبت به توزيع گسترده شمايل نگاري ائمه اطهار(ع) در سطح شهر ها اعتراض كرد.

حضرت آيت الله معرفت، قرآن پژوه و مدرس حوزه علميه قم، در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ضمن اعتراض شديد نسبت به توزيع و گسترش شمايل نگاري و چهره هاي نقاشي شده  ائمه اطهار (ع) هشدار داد و گفـت : جلوي چنين مسائلي را بايد گرفت. اين تصاوير بر روحيه معنوي و ديني مردم تاثير منفي خواهد گذاشت.

وي با تاكيد بر اين  كه نظام ما اسلامي است و اسلام نيز با هر گونه خرافات مقابله و برخورد مي كند اظهار داشت : اين تصاوير و شمايل ها نيز خرافات است و بايد با آن مبارزه كرد.

آيت الله معرفت تصاوير غير واقعي و وهم آلود را در شان ائمه اطهار(ع) ندانست  و تصريح كرد : اين تصاوير مشكل شرعي دارد و جايز نيست چنين تصاويري گسترش يابد و بايد برخورد جدي با آن صورت گيرد. 

کد مطلب 158756

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