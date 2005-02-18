اعتراض شديد آيت الله معرفت به توزيع گسترده شمايل نگاري ائمه اطهار(ع)

حضرت آيت الله معرفت، قرآن پژوه و مدرس حوزه علميه قم، در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ضمن اعتراض شديد نسبت به توزيع و گسترش شمايل نگاري و چهره هاي نقاشي شده ائمه اطهار (ع) هشدار داد و گفـت : جلوي چنين مسائلي را بايد گرفت. اين تصاوير بر روحيه معنوي و ديني مردم تاثير منفي خواهد گذاشت.

وي با تاكيد بر اين كه نظام ما اسلامي است و اسلام نيز با هر گونه خرافات مقابله و برخورد مي كند اظهار داشت : اين تصاوير و شمايل ها نيز خرافات است و بايد با آن مبارزه كرد.

آيت الله معرفت تصاوير غير واقعي و وهم آلود را در شان ائمه اطهار(ع) ندانست و تصريح كرد : اين تصاوير مشكل شرعي دارد و جايز نيست چنين تصاويري گسترش يابد و بايد برخورد جدي با آن صورت گيرد.