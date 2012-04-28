ساماندهی فعالیتهای قرآنی در فضای مجازی/اختصاص 11 میلیارد به توسعه فرهنگ قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی بحرالعلوم معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان دارالقرآن الکریم در نشست خبری روز شنبه 9 اردیبهشت، به تشریح چگونگی صرف بودجه نیم درصدی دستگاههای دولتی در حوزه فعالیتهای قرآنی پرداخت و گفت: بر اساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی سازمان دارالقران علاوه بر بودجه های سالانه خود، مدیریت هزینه بودجه نیم درصدی سازمانهای دولتی را جهت فعالیتهای قرآنی کشور برعهده دارد.

زمان اجرا برنامه های مصوب تا پایان شهریورماه91

وی بودجه نیم درصدی دستگاههای دولتی کشور را حدود 13 میلیارد اعلام و افزود، این میزان بودجه متمرکز پس از تعدیل در حدود 11 میلیارد و نیم برآورد شده است که در چند فاز در اختیار سازمان دارالقرآن قرار خواهد گرفت که بخش عمده آن پرداخت شده است و زمان اجرای برنامه های مصوب در قالب این بودجه، تا پایان شهریورماه 91 خواهد بود.

وی با اشاره به بودجه های استانی سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: از سال گذشته برنامه قرآنی 5 ساله متناسب با ویژگیها و نیازهای هر استان تدوین شده است که امسال اجرایی خواهد شد.

معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به برگزاری هفتمین دوره مراسم" تکریم چهره های قرآنی" در نیمه دوم سال 91 تأکید کرد: امسال این برنامه به صورت استانی برگزار می شود و با تقسیم کشور به 4 قسمت، در استانهای منتخب این مراسم برگزار خواهد شد.



برپایی محافل قرآنی با اولویت استانهای محروم/توانمندسازی مؤسسات قرآنی



وی از برگزاری "محافل قرآنی" با اولویت استانهای محروم خبر داد و افزود: در این برنامه با استفاده از اساتید برجسته جلسات استاندارد قرآنی در استانهای محروم برپا خواهد شد. همچنین "کرسی های تلاوت قرآن" برگزار می شود که در 15 استان از بودجه نیم درصدی برای این برنامه هزینه خواهد شد.

بحرالعلوم، کمک به " توانمندسازی مؤسسات قرآنی" را مهمترین بخش صرف بودجه نیم درصدی اعلام کرد و یادآور شد: تاکنون 2 هزار مؤسسه قرآنی از سازمان دارالقرآن مجوز دائمی و موقت دریافت کرده اند و بیش از 2 هزار خانه روستایی دارای مجوز در کشور وجود دارد که علاوه بر حمایت از این مؤسسات قرآنی، طرح آموزش مدیران این مؤسسات نیز در قالب این بودجه نیم درصدی اجرا خواهد شد.

وی تأکید کرد: از آنجایی که تجربه نشان می دهد بودجه های حمایتی در بلندمدت جوابگو نیست، لذا ما بیشتر قائل به بودجه های حمایتی به صورت واگذاری هستیم؛ یعنی یکی از طرحهای مورد تمایل طرفین واگذار می شود مثلا تربیت 100 هزار حافظ بر عهده سازمان دارالقرآن قرار گرفته است که اجرای این طرح به مؤسساتی که تمایل دارند واگذار می شود؛ لذا بخش عمده 11 میلیارد و نیم به سمت مؤسسات قرآنی هدایت می شود.



وی با اشاره به راه اندازی سایت ثبت نام اینترنتی مؤسسات قرآنی، اعلام کرد: از این به بعد مؤسسات قرآنی می توانند با ورود به سامانه اینترنتی ثبت نام کنند. این طرح به صورت پایلوت در اتان تهران در حال اجراست که در سالهای آینده برای تمام استانها این امکان فراهم می شود.

بحرالعلوم با اشاره به حمایت از "راه اندازی جلسات قرآنی خانگی" توسط سازمان درالقرآن، از برپایی "هفتمین دوره آزمون دریافت مدرک حفاظ قرآنی" خبر داد و گفت: حافظان 10 و 20 جزء و کل قرآن می توانند در این آزمون شرکت کنند که در صورت توفیق مدرک دریافت خواهند کرد. امسال 16 هزار و 800 نفر شرکت کرده اند که در حدود هزار و 700 نفر موفق به دریافت مدرک شده اند.

وی با بیان اینکه با راه اندازی "انجمن خیرین قرآنی" در 14 بهمن 90، سایت اینترنتی این انجمن آغاز به کار کرد ، افزود: در قالب بودجه نیم درصدی بحث تدوین سند راهبردی حوزه قرآن در فضای مجازی نیز مطرح است که با تشکل شورای عالی فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری این مهم نیز در دستور کار قرار گرفت.

معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان دارالقرآن از اجرای مسابقه تفسیر قرآن" نورالهدای" برای پنجمین سال خبر داد و گفت: یکی دیگر از برنامه های جدید سازمان درالقرآن برپایی مسابقات کشوری حفظ، قرائت و مفاهیم است که در دستور کار قرار گرفته است.

تک فلاح: حدود 50 درصد جامعه در روخوانی و روانخوانی ضعف دارند

داود تکفلاح معاون آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن‌الکریم نیز طی این نشست با بیان اینکه حدود 70 درصد برنامه های امسال همان برنامه های گذشته است؛ به محدودیت امکانات دارالقرآن برای اجرای تمام برنامه های قرآنی کشور اشاره کرد و افزود: با وجود تمام ظرفیتهای دارالقرآن امسال تنها توانسته ایم یک میلیون نفر را تحت پوشش فعالیتهای قرآنی خود قرار دهیم و این درحالی است که حدود 50 درصد جامعه در روخوانی و روانخوانی ضعف دارند.

وی به تشریح برنامه های تربیتی و آموزشی سازمان در قالب صرف بودجه نیم درصدی پرداخت و تأکید کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته بسته های همراه تربیتی در کلاسهای قرآن ارائه می شود که حاوی مباحث تربیت قرآنی و مهارت زندگی است.

وی با اشاره به طرح آموزش معلمان قرآنی در استانها از سال گذشته، گفت: طی برگزاری 14 دوره ، حدود 300 نفر تحت پوشش این آموزشها قرار گرفتند.

تک فلاح یادآور شد: برنامه های قرآنی در سال 91 در دو بخش عمده "ذیل برنامهای سازمان تبلیغات" و "ذیل بودجه نیم درصدی" اجرا می شود که بخشی از آن به صورت متمرکز توسط دارالقرآن و بخشی توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استانها و بخشی توسط تشکلهای قرآنی اجرا خواهد شد.

معاون آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن افزود: حوزه فعالیتهای آموزشی دارالقرآن به 5 حوزه حفظ، مفاهیم، پی دبستانی و اقشار تأثیرگذار تقسیم می شود که در این بخش به بحث استعدادهای درخشان و نخبگان قرآنی خواهیم پرداخت و 30 مرکز کار تربیت نیروهای تأثیرگذار قرآن را بر عهده دارند.

تک فلاح با تأکید بر لزوم توانمندسازی آحاد جامعه در روخوانی و روان خوانی و صحت قرائت نماز، یادآور شد: در همین راستا سازمان متولی آموزش 120 هزار نفر است که طی 30 جلسه این طرح اجرا خواهد شد. در حوزه آموزش حفظ قرآن نیز حدود 100 هزار نفر با همکاری اتحادیه مؤسسات قرآنی تحت پوشش قرار می گیرند.

وی از تولید بسته های آموزشی غیرحضوری و غیر مکالمه ای قرآنی خبر داد و در ادامه با اشاره به طرحهای پیش دبستانی تصریح کرد: بدر راستای اجرای این برنامه ها حدود 11 کتاب طراحی شده است که 9 کتاب برای سال 91 تألیف خواهد شد.

معاون آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن در پایان با اشاره به انتشار چند کتاب پژوهشی در سال جاری از چاپ کتب آموزشی و معارفی قرآن ویژه مناطق محروم و اجرای دوره های تخصصی مفاهیم قرآن برای تربیت تفسیرگو خبر داد.